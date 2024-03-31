MLB》轉戰老虎初登板3.1局挨3轟丟6分！前田健太：來不及調整就...

前田健太。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕35歲的日籍強投前田健太休季擺脫當初與道奇簽下的8年2500萬美元「超奴合約」，以2年2400萬美元（約台幣7.6億）轉戰老虎。 今天正式迎來披掛老虎戰袍初登場，卻投不滿4局就挨3轟、掉6分，不過最終老虎仍贏球。

老虎今踢館白襪，前田健太首局就被重砲羅伯特（Luis Robert Jr.）敲出2分砲，2局下又遭到休梅克（Braden Shewmake）陽春砲狙擊。3局下解決1人後被孟卡達（Yoan Moncada）敲出三壘安打，接著面對今天開轟過的羅伯特仍難逃一劫，小白球再度被他扛出外野，上演單場雙響砲，前田健太3局投完已經失掉5分。

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4局下1出局一壘有人，前田健太又被羅培茲敲出一壘安打，攻佔一、三壘，他也結束今天投球任務，由費奧多（Alex Faedo）上場接替。此時羅培茲發動盜壘，雖遭捕手牽制出局，但三壘上跑者也回來得分，這分要記在前田頭上。最終前田健太僅投3.1局被敲7支安打包含3轟，送出2次三振、1次保送，狂丟6分全是自責分。

不過老虎與白襪鏖戰至延長賽，最終老虎於10局上攻下超前分，白襪10局下無功而返，老虎7：6獲勝，前田健太也逃過敗投。賽後接受日媒《讀賣新聞》訪問，談到自己今天的狀況，他坦言，「我在投手丘上的感覺不太好，還來不及進行調整，我的先發就結束了。」

前田健太。（美聯社）

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