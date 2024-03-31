晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》轉戰老虎初登板3.1局挨3轟丟6分！前田健太：來不及調整就...

2024/03/31 08:04

前田健太。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕35歲的日籍強投前田健太休季擺脫當初與道奇簽下的8年2500萬美元「超奴合約」，以2年2400萬美元（約台幣7.6億）轉戰老虎。 今天正式迎來披掛老虎戰袍初登場，卻投不滿4局就挨3轟、掉6分，不過最終老虎仍贏球。

老虎今踢館白襪，前田健太首局就被重砲羅伯特（Luis Robert Jr.）敲出2分砲，2局下又遭到休梅克（Braden Shewmake）陽春砲狙擊。3局下解決1人後被孟卡達（Yoan Moncada）敲出三壘安打，接著面對今天開轟過的羅伯特仍難逃一劫，小白球再度被他扛出外野，上演單場雙響砲，前田健太3局投完已經失掉5分。

4局下1出局一壘有人，前田健太又被羅培茲敲出一壘安打，攻佔一、三壘，他也結束今天投球任務，由費奧多（Alex Faedo）上場接替。此時羅培茲發動盜壘，雖遭捕手牽制出局，但三壘上跑者也回來得分，這分要記在前田頭上。最終前田健太僅投3.1局被敲7支安打包含3轟，送出2次三振、1次保送，狂丟6分全是自責分。

不過老虎與白襪鏖戰至延長賽，最終老虎於10局上攻下超前分，白襪10局下無功而返，老虎7：6獲勝，前田健太也逃過敗投。賽後接受日媒《讀賣新聞》訪問，談到自己今天的狀況，他坦言，「我在投手丘上的感覺不太好，還來不及進行調整，我的先發就結束了。」

前田健太。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。