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MLB》昨初登板締史上首見神舉！洋基下放農場好手、拉上前韓職洋投

2024/03/31 08:52

畢特。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基農場潛力火球男畢特（Clayton Beeter）昨天面對太空人迎來大聯盟初登板，僅花3球就投完1局，創下史無前例紀錄。不過根據隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，洋基今天宣布將他下放回3A，並拉上後援左投塔利（Tanner Tully）。

25歲的畢特原先是道奇於2020年選來的新秀，但在2022年因蓋洛（Joey Gallo）交易案來到洋基，去年球季在2A與3A共投131.2局，送出165次三振，防禦率3.62，每局被上壘率1.37。今年他在春訓5場出賽有2場先發，17局投出17次三振，防禦率3.18，也擠進開季40人名單。

畢特在昨天面對太空人的比賽，9局下迎來大聯盟初登板，儘管第1球就被艾圖維（Jose Altuve）敲安，但第2球讓阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擊出游擊球形成另類雙殺，第3球讓塔克（Kyle Tucker）擊出中外野飛球出局。總計畢特只投3球就完成1局投球，成為史上首位初登板只用3球就投完1局的投手，也是洋基隊史自李維拉（Mariano Rivera）後首位達成「3球1局」的投手。

不過洋基今天宣布將畢特下放回3A，並拉上29歲後援左投塔利。對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪坦言，球隊現在的牛棚戰力不足，而碧特是位先發投手，還有一些傷病史，並不想讓他陷入不好的情況。

而洋基叫上來的塔利，過去僅在2022年有過大聯盟出賽紀錄，當時效力守護者，僅投6局防禦率6.00。去年他與洋基簽下小聯盟合約，但在8月遭到釋出，他也前往韓職加盟NC恐龍，不過季末又遭戰力外。今年1月再與洋基簽小聯盟約。由於塔利不在40人名單，洋基也將另一位後援左投拉米瑞茲（Nick Ramirez）給指定讓渡。

塔利。（資料照）

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