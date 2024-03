MLB》休賽季簽55億大約 費城強投諾拉首戰被敲12安狂失7分吞敗

勇士阿爾比斯(右)首局開轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕費城人強投諾拉(Aaron Nola)今天在新賽季首戰面對勇士,諾拉只投4.1局被狂敲12安,包含挨了2轟,失掉7分。勇士全場狂掃19支安打,費城人最後以4比12慘敗,吞下開季2連敗。

現年30歲的諾拉上季交出12勝9敗、防禦率4.46的成績,連兩季交出雙位數勝投,他在休賽季以7年1.72億美元(約新台幣55.4億)合約續留費城。

諾拉今天首局就不穩,被勇士打者阿爾比斯(Ozzie Albies)擊出兩分砲。雖然費城人1局下攻回3分。但諾拉第2局又遭勇士痛擊,凱蘭尼奇(Jarred Kelenic)適時長打、德阿諾德(Travis d'Arnaud)關鍵安打,單局再助勇士拿3分逆轉戰局。第3局勇士強打歐森(Matt Olson)敲陽春砲、凱蘭尼奇適時安,勇士單局再拿2分。

費城人強投諾拉。(美聯社)

總計諾拉此戰4.1局用83球,被敲多達12支安打,包含2轟,失掉7分都是自責,吞本季首敗,賽後防禦率為14.54,另有3次三振、2次保送。

勇士王牌左投佛里德(Max Fried)僅投0.2局被敲2安、投3次保送,失掉3分就退場。查維茲(Jesse Chavez)後援3局失1分收本季首勝。

勇士打線全場狂敲19支安打,阿爾比斯單場3安3打點,歐蘇納(Marcell Ozuna)有一發三分砲,凱蘭尼奇(Jarred Kelenic)3安2打點,德阿諾德1安2打點,歐森、哈里斯(Michael Harris II)各有一發陽春砲。

Ozzie Albies goes deep for the @Braves first home run of the season! pic.twitter.com/1H9wBJxk6Q