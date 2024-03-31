MLB》休賽季簽55億大約 費城強投諾拉首戰被敲12安狂失7分吞敗

勇士阿爾比斯（右）首局開轟。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人強投諾拉（Aaron Nola）今天在新賽季首戰面對勇士，諾拉只投4.1局被狂敲12安，包含挨了2轟，失掉7分。勇士全場狂掃19支安打，費城人最後以4比12慘敗，吞下開季2連敗。

現年30歲的諾拉上季交出12勝9敗、防禦率4.46的成績，連兩季交出雙位數勝投，他在休賽季以7年1.72億美元（約新台幣55.4億）合約續留費城。

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諾拉今天首局就不穩，被勇士打者阿爾比斯（Ozzie Albies）擊出兩分砲。雖然費城人1局下攻回3分。但諾拉第2局又遭勇士痛擊，凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）適時長打、德阿諾德（Travis d'Arnaud）關鍵安打，單局再助勇士拿3分逆轉戰局。第3局勇士強打歐森（Matt Olson）敲陽春砲、凱蘭尼奇適時安，勇士單局再拿2分。

費城人強投諾拉。（美聯社）

總計諾拉此戰4.1局用83球，被敲多達12支安打，包含2轟，失掉7分都是自責，吞本季首敗，賽後防禦率為14.54，另有3次三振、2次保送。

勇士王牌左投佛里德（Max Fried）僅投0.2局被敲2安、投3次保送，失掉3分就退場。查維茲（Jesse Chavez）後援3局失1分收本季首勝。

勇士打線全場狂敲19支安打，阿爾比斯單場3安3打點，歐蘇納（Marcell Ozuna）有一發三分砲，凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）3安2打點，德阿諾德1安2打點，歐森、哈里斯（Michael Harris II）各有一發陽春砲。

Ozzie Albies goes deep for the @Braves first home run of the season! pic.twitter.com/1H9wBJxk6Q — MLB （@MLB） March 30, 2024

勇士歐蘇納開轟。（今日美國）

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