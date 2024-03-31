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MLB》藍鳥菊池雄星4.1局丟掉3分 阿羅薩雷納開轟助光芒奪2連勝

2024/03/31 09:49

阿羅薩雷納敲出本季首轟，招牌抱胸姿勢再現。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒與藍鳥之戰來到第3場，光芒延續前役氣勢，單場擊出11安，面對藍鳥日籍投手菊池雄星，陣中球星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）也敲出本季首轟，幫助球隊以5：1擊敗藍鳥，收下2連勝。

光芒在3局下率先開啟攻勢，菊池在抓下2個出局數後，連續保送阿羅薩雷納與佩瑞德茲（Isaac Paredes），隨後被羅沙里歐（Amed Rosario）、卡巴列羅（José Caballero）先後敲安先馳得點。

5局下阿羅薩雷納咬中外角速球，將球順勢打向右外野形成全壘打，也是他今年的首轟，繞壘到三壘時還跳到壘包上，並做出招牌抱胸姿勢。

7局上半藍鳥藉著中繼投手不穩追回1分，下個半局光芒進攻，卡巴列羅在2出局三壘有人的局面做出突襲短打點向三壘，三壘手透納（Justin Turner）傳往一壘發生暴傳，跑者想要繼續攻佔三壘不成被觸殺出局，不過卡巴列羅被觸殺後與補位的藍鳥投手卡布雷拉（Génesis Cabrera）有激烈的言語交換，卡布雷拉甚至動手推了卡巴列羅，雙方一度板凳清空。

不過這並未澆熄光芒繼續得分的手感，8局下半再靠著保送、安打與高飛犧牲打再添1分，最終拿下比賽勝利。

光芒先發投手里特爾（Zack Littell）本場表現優異，主投6局無失分並送出6次三振，攻擊端阿羅薩雷納與佩瑞德茲都繳出雙安表現；藍鳥部分菊池雄星今先發4.1局失掉3分，整體狀況有待加強。

藍鳥日籍投手菊池雄星。（美聯社）

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