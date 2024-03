MLB》藍鳥菊池雄星4.1局丟掉3分 阿羅薩雷納開轟助光芒奪2連勝

阿羅薩雷納敲出本季首轟,招牌抱胸姿勢再現。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕光芒與藍鳥之戰來到第3場,光芒延續前役氣勢,單場擊出11安,面對藍鳥日籍投手菊池雄星,陣中球星阿羅薩雷納(Randy Arozarena)也敲出本季首轟,幫助球隊以5:1擊敗藍鳥,收下2連勝。

光芒在3局下率先開啟攻勢,菊池在抓下2個出局數後,連續保送阿羅薩雷納與佩瑞德茲(Isaac Paredes),隨後被羅沙里歐(Amed Rosario)、卡巴列羅(José Caballero)先後敲安先馳得點。

請繼續往下閱讀...

5局下阿羅薩雷納咬中外角速球,將球順勢打向右外野形成全壘打,也是他今年的首轟,繞壘到三壘時還跳到壘包上,並做出招牌抱胸姿勢。

Think Randy knew he got that one? pic.twitter.com/OPqTl6V3nm