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中職》「隨時做好回屏東的準備」兄弟2新秀拚進開季 日籍教頭大讚

2024/03/31 09:46

徐博瑋、楊祥禾。（本報資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟去年季中選進來自國立體大捕手徐博瑋，以及文化大學內野手楊祥禾，兩名新秀在3月初的讀賣巨人交流賽就備受關注，今年更是一起拚進開季名單，也獲得日籍總教練平野惠一的讚賞。

徐博瑋還未在一軍登場，就在巨人交流賽時就被平野惠一排上先發捕手位置，而他不僅在蹲捕方面展現領導能力，還從巨人王牌戶鄉翔征手中擊出安打；而楊祥禾則是在交流賽前守備練習時，被日本媒體詢問「他是誰」，直呼他的游擊守備真好。

徐博瑋直言，自己隨時都做好要回屏東（下二軍）的準備，「能在一軍比賽當然很興奮，能夠在這種大舞台上，是一種肯定。」楊祥禾也坦承，自己看到開季名單後有比較輕鬆的感覺，「有覺得有機會（擠進名單），但也不敢多想，因為怕自己期望太大，會越來越失望。」

平野惠一談及兩人時表示，徐博瑋剛進來時感覺很像外人，都會在一旁觀察別人怎麼做，「但今年他就展現出他是兄弟的一份子，是球隊的戰力，用這樣的態度去上場表現，我個人今年非常期待他。」而楊祥禾則是臂力好、腳程快，「雖然還有其他地方要加強，可是我覺得他潛力無限。」

對於擠進開季名單，徐博瑋表示自己不會多想，從官辦熱身賽就已經當正式比賽打；楊祥禾也強調無論目標維為何，都要為目標前進，能不能達成，不知道，但還是要努力過。

平野惠一表示，球季不可能永遠一套陣容打到底，雖然有些人可能開季從二軍出發，但仍希望大家能繼續努力準備，「二軍比賽我都有在看，希望在二軍的選手能讓自己變更強，隨時都能成為一軍戰力。」

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