MLB》索托條紋軍首轟出爐！洋基「道歉野球」3轟橫掃太空人（影音）

索托。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與太空人開季3連戰最後一場比賽，靠著新同學史卓曼（Marcus Stroman）6局優質先發，加上洋基團隊轟出3發全壘打，包含天才強打索托（Juan Soto）轉戰條紋軍首轟出爐，終場以5：3在系列賽橫掃太空人，笑納開季3連勝。

太空人2局下1出局先靠著O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）傳球失誤展開攻勢，隨後阿布瑞尤（José Abreu）遭觸身球保送，潘尼亞（Jeremy Peña）滾地球形成2出局一、三壘有人，下一棒杜邦（Mauricio Dubón）敲出二壘安打，太空人先馳得點取得2：0領先。

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3局上洋基做出回應，1出局後索托與賈吉（Aaron Judge）接連敲安，瑞佐（Anthony Rizzo）再敲出一壘滾地球，阿布瑞尤發生失誤，洋基追回1分。不過5局下洋基守備又出包，沃爾普（Anthony Volpe）發生暴傳，讓太空人免費再下一城，取得3：1領先。

不過來到7局上，先前失誤的O.卡布雷拉延續開季火燙手感，炸出一發2分砲，也是他本季第2轟，一口氣追平比分。2出局後輪到索托，他逮中外角滑球夯出左外野，轉戰洋基首轟出爐，洋基也以4：3一舉超前。8局上，同樣發生失誤的沃爾普也加入開轟行列，洋基也奠定勝基，系列戰橫掃太空人。

2屆明星右投史卓曼此役迎來披上條紋軍戰袍正式首戰，主投6局被敲4支安打失掉3分，不過因隊友失誤而皆非自責分，另送出4次三振、2次保送，拿下本季首勝。洋基牛棚也表現出色，去年竄起的牛棚大將漢彌爾頓（Ian Hamilton）傷癒回歸，2局飆2K無失分；伸卡球終結者霍姆斯（Clay Holmes）1局無失分，收下救援成功。

史卓曼。（法新社）

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