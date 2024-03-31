MLB》韓德瑞克斯3.2局炸5分黯然退場 遊騎兵3轟擊潰小熊奪2連勝

賈西亞今天加入開轟行列。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵與小熊的第2戰，衛冕軍火力全開，沃許（Jared Walsh）、賈西亞（Adolis García）與榮格（Josh Jung）都有開轟紀錄，全場擊出16支安打，並以11：2擊潰小熊，收下開季2連勝。

小熊在2局上半靠著史萬森（Dansby Swanson）的兩分砲先馳得點，不過遊騎兵在下個半局立即回應，首名打者大物新秀朗福德（Wyatt Langford）安打上壘，沃許隨後把握住好球帶低位置的變速球，一棒掃出右外野看台形成追平比數的兩分砲。

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不過衛冕軍的進攻氣勢仍在持續，3局下半上演前1局的戲碼，席格（Corey Seager）敲出安打，1出局後輪到賈西亞轟出右外野方向的兩分砲，本季第2發全壘打出爐；4局下半沃許擊出中外野方向二壘安打後，雖然小熊先發韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）連續抓下2個出局數，但他隨後又投出保送，席格把握機會敲出安打送回1分，也把韓德瑞克斯打退場。

8局下半遊騎兵在發起一輪猛攻，單局敲出6支安打攻下6分，其中包含榮格左外野方向的兩分打點全壘打，將比數徹底拉開，也讓小熊已無力追趕。

遊騎兵先發投手布拉德福德（Cody Bradford）主投5局僅被擊出3支安打失掉2分，並投出6次三振，表現可圈可點，攻擊端新秀朗福德有雙安表現，席格5打數更是擊出4支安打上演「鐵支」，相比之下小熊隊韓德瑞克斯僅投出3.2局，就被打出9支安打，成績差強人意，而擔任先發右外野手的日籍選手鈴木誠也4打數沒有敲安，還吞下2次三振。

遊騎兵先發投手布拉德福德表現可圈可點。（美聯社）

小熊先發韓德瑞克斯。（法新社）

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