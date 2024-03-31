晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》牧倫斯大暴走遭開除 他在南韓打球也曾有爭議行徑

2024/03/31 09:57

牧倫斯（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕情緒控管不佳的新北國王洋將牧倫斯，昨在板凳席和隊友楊敬敏、李愷諺爆發口角，最後更脫掉球衣，逕自開車離場，讓眾人傻眼隨後直接脫掉球衣走人，賽後他遭球隊開鍘，而其實過去他也曾在南韓聯賽有過讓球隊不滿的行為。

有NBA資歷的牧倫斯，之後到各國聯賽闖蕩，在土耳其、伊朗、日本、南韓、西班牙等地留下足跡，但幾乎都是待一季就走人，來台灣加盟新北國王倒是留得久，從2022年待到昨天。

綜觀牧倫斯的經歷，他曾在2020年到南韓效力過KT超音速隊，只是他未待滿一季，因為他當時害怕武漢肺炎疫情，直言南韓很奇怪，為何不比照日本先停賽，因此要求離隊，這在當下被視為合理理由，只是他隨即跟西班牙球隊簽約，此舉讓南韓球隊傻眼，他的行徑也讓當地球迷不悅。

當時在東超聯賽的媒體交流時間時，有韓媒聽聞牧倫斯在台灣闖出一片天，打下年度洋將，入選年度第一隊跟奪得籃板王頭銜時，就露出不可置信的表情，不理解他怎麼能在台灣聯賽待那麼久，而且還有如此成績，如今，牧倫斯雖是傷癒回歸，儘管表現不差，但敗在自己的情緒，確定打包走人，已35歲的他，下一站在哪還是未知數，而國王也得加緊腳步在球員註冊截止大限前找到頂替牧倫斯的備案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。