PLG》牧倫斯大暴走遭開除 他在南韓打球也曾有爭議行徑

牧倫斯（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕情緒控管不佳的新北國王洋將牧倫斯，昨在板凳席和隊友楊敬敏、李愷諺爆發口角，最後更脫掉球衣，逕自開車離場，讓眾人傻眼隨後直接脫掉球衣走人，賽後他遭球隊開鍘，而其實過去他也曾在南韓聯賽有過讓球隊不滿的行為。

有NBA資歷的牧倫斯，之後到各國聯賽闖蕩，在土耳其、伊朗、日本、南韓、西班牙等地留下足跡，但幾乎都是待一季就走人，來台灣加盟新北國王倒是留得久，從2022年待到昨天。

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綜觀牧倫斯的經歷，他曾在2020年到南韓效力過KT超音速隊，只是他未待滿一季，因為他當時害怕武漢肺炎疫情，直言南韓很奇怪，為何不比照日本先停賽，因此要求離隊，這在當下被視為合理理由，只是他隨即跟西班牙球隊簽約，此舉讓南韓球隊傻眼，他的行徑也讓當地球迷不悅。

當時在東超聯賽的媒體交流時間時，有韓媒聽聞牧倫斯在台灣闖出一片天，打下年度洋將，入選年度第一隊跟奪得籃板王頭銜時，就露出不可置信的表情，不理解他怎麼能在台灣聯賽待那麼久，而且還有如此成績，如今，牧倫斯雖是傷癒回歸，儘管表現不差，但敗在自己的情緒，確定打包走人，已35歲的他，下一站在哪還是未知數，而國王也得加緊腳步在球員註冊截止大限前找到頂替牧倫斯的備案。

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