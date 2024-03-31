MLB》太難堪！天使開季兩戰失24分創隊史最爛 賽後罕見開會

天使隊總教練華盛頓。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天以4比13慘敗金鶯，開季前兩戰就失掉24分之多，其中兩戰總得分7比24，比對手少了17分，創隊史最慘紀錄。天使隊賽後罕見開團隊會議，總教練華盛頓（Ron Washington）表示，「我只是想讓他們知道，他們只是打了兩場比賽，我們不能偏離軌道。」

天使隊在開幕戰以4比13輸球，今天又以3比11吞敗，開季前兩場就掉24分之多。根據《橙縣紀事報》記者佛列契（Jeff Fletcher）在社群媒體X上指出，天使開季前兩戰總得分比對手少17分是隊史最慘。

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華盛頓說，「我們專注於一個162場例行賽的冠軍賽季，不是兩場比賽，這兩場比賽不是我們想要的那樣進行，但我們必須確保來球場時做好準備。」

天使隊的球員們表示，對於華盛頓提前召開球隊會議沒有意見，因為這是華盛頓首次執教天使隊。天使外野手沃德（Taylor Ward）認為，球隊要從這兩場比賽吸取教訓，「我想華盛頓到目前為止所做的一切都很棒。」

天使捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）說，這只是兩場比賽，「我們還有160場比賽要打，沒有人會驚慌失措，我們對此並不滿意，只要相信過程，明天繼續努力。」

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