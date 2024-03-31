晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》台灣林俊易利多！大馬新星退出亞錦賽 巴黎奧運確定夢碎

2024/03/31 11:10

黃智勇。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據馬來西亞媒體《中國報》指出，大馬新星黃智勇退出亞洲羽球錦標賽，也確定無緣出戰巴黎奧運。

大馬羽總表示，黃智勇雖然復原情況良好，但還沒準備好恢復高強度的訓練和參賽，在經過評估後，決定不打亞錦賽，避免傷勢再度惡化。

大馬羽總教練總監雷西（Rexy Mainaky）透露，黃智勇已經開始進行輕度訓練，「我們將在未來幾週密切關注他的進展和狀況，黃智勇的職業生涯前景光明，最重要的是讓他完全康復，儘管缺席亞錦賽，也將導致他無法參加巴黎奧運，但他還很年輕，還有機會參加未來的奧運。」

雖然對於退出亞錦賽感到失望，不過黃智勇直呼自己會以更加強大的方式回歸，「我期待著盡快回到球場，為球隊做出貢獻。」

林俊易。（資料照，美聯社）

值得一提的是，黃智勇退出亞錦賽，對台灣「左手重砲」林俊易來說是利多消息，林俊易目前在奧運積分榜，以5萬7286分排在第18名，想拿到奧運門票就得躋身至16名，必須追過翁泓揚、黃智勇的積分。

林俊易若想搭上奧運列車，必須在亞錦賽殺進4強，且翁泓陽、黃智勇必須在16強前出局，如今黃智勇不打亞錦賽，少了一位競爭對手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。