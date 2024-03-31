羽球》台灣林俊易利多！大馬新星退出亞錦賽 巴黎奧運確定夢碎

黃智勇。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據馬來西亞媒體《中國報》指出，大馬新星黃智勇退出亞洲羽球錦標賽，也確定無緣出戰巴黎奧運。

大馬羽總表示，黃智勇雖然復原情況良好，但還沒準備好恢復高強度的訓練和參賽，在經過評估後，決定不打亞錦賽，避免傷勢再度惡化。

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大馬羽總教練總監雷西（Rexy Mainaky）透露，黃智勇已經開始進行輕度訓練，「我們將在未來幾週密切關注他的進展和狀況，黃智勇的職業生涯前景光明，最重要的是讓他完全康復，儘管缺席亞錦賽，也將導致他無法參加巴黎奧運，但他還很年輕，還有機會參加未來的奧運。」

雖然對於退出亞錦賽感到失望，不過黃智勇直呼自己會以更加強大的方式回歸，「我期待著盡快回到球場，為球隊做出貢獻。」

林俊易。（資料照，美聯社）

值得一提的是，黃智勇退出亞錦賽，對台灣「左手重砲」林俊易來說是利多消息，林俊易目前在奧運積分榜，以5萬7286分排在第18名，想拿到奧運門票就得躋身至16名，必須追過翁泓揚、黃智勇的積分。

林俊易若想搭上奧運列車，必須在亞錦賽殺進4強，且翁泓陽、黃智勇必須在16強前出局，如今黃智勇不打亞錦賽，少了一位競爭對手。

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