全中運將登場北市推Uber Eats優惠 觀賽集點還可拿熊讚好禮

台北市教育局結合「台北兒童月」活動，北市學生與家長至全中運競賽場館服務台蓋章集點，可兌換熊讚鑰匙圈、馬克杯、熊讚娃娃等獎品。（北市教育局提供）

〔記者蔡思培／台北報導〕全國中等學校運動會將於4月20日開幕，台北市教育局結合「台北兒童月」活動，北市幼兒園及國小學生可持探索手冊至全中運競賽場館服務台蓋章集點，兌換熊讚鑰匙圈、馬克杯、熊讚娃娃等獎品。此外，全中運期間在競賽場館使用Uber或Uber Eats，可享8折優惠。

全中運將於4月20日在小巨蛋舉行開幕典禮，大會邀請北市多間國中、高中出演樂隊及舞蹈，開幕典禮後接著舉辦選手之夜，由黃豪平、焦凡凡、陳意涵等人主持，還有五堅情、盧廣仲、陳忻玥、陳華等歌手表演。民眾可餘4月1日中午12點至KKTIX官網免費索取票券。

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全中運也與Uber、Uber Eats合作，全中運賽會期間在競賽場館輸入優惠序號「113全中運」可享Uber Eats訂餐2次8折優惠，單筆消費最高折抵100元;若在競賽場館範圍內使用Uber上下車享5趟8折優惠，單趟最高折抵100元。Uber也提前宣導車輛在賽場周邊待命，避免重大活動車輛供應不及。

今年全中運也結合「台北兒童月」活動，台北市幼兒園及國小學生持探索手冊至全中運競賽場館服務台蓋章集點，可累積點數兌換限量獎品，獎品包括鑰匙圈、馬克杯、熊讚娃娃等。教育局也推出熊讚小學堂，透過線上、線下活動介紹全中運22個競賽種類。

4月22日至4月25日台北市所屬公、私立中等學校（不含國小及特教學校）將停止上課，教育局響應淨零排碳政策，全國首創運動賽會無紙化數位集章活動，台北市國、高中學生持數位學生證於競賽場館入口處刷卡後，觀賽即可累計點數兌換獎品。

全中運也與Uber Eats合作推出優惠。（北市教育局提供）

Uber也推出全中運優惠。（北市教育局提供）

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