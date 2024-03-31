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MLB》比中職開幕戰人數還少！ 運動家開季三場觀眾數超慘

2024/03/31 11:26

運動家主場奧克蘭競技場，前天的開幕戰只有13522人進場。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天在主場奧克蘭競技場（Oakland Coliseum）面對守護者，全場被對手狂敲15安，最後以3比12輸球，運動家吞下開季3連敗。運動家此戰只湧進5425人，開季前三戰只湧進22784人，比昨晚中職開幕戰在大巨蛋的2萬8618名球迷還少。

守護者全場敲15支安打，擁有日本、中國血統的外野手史蒂文‧關（Steven Kwan），單場3安2打點，包含一發陽春砲；阿里亞斯（Gabriel Arias）2安2打點，黑吉斯（Austin Hedges）、弗萊（David Fry）各有1安2打點。守護者開季前三戰總得分是26比7，勝分差共19分創隊史前三場最多。

運動家左投希爾斯（JP Sears）今天先發僅投3.2局被敲6安，失掉5分，吞本季首敗。運動家全場動用6名投手，只有1人沒掉分。守護者投手桑德林（Nick Sandlin）後援1局無失分收本季首勝。

運動家已經宣布在2028年賽季要搬至拉斯維加斯，今天奧克蘭競技場只有5425人進場，前天的主場開幕戰觀眾數為13522人，昨天只有3837人，開季前三戰共有22784人觀眾，場均為7595人是全大聯盟最差。

運動家開季4連戰在主場面對守護者，前三戰分別以0比8、4比6、3比12輸球。

運動家主場奧克蘭競技場，前天的開幕戰只有13522人進場。（資料照，法新社）

守護者外野手史蒂文‧關。（今日美國）

昨晚的中職開幕戰，台北大巨蛋湧進2萬8618名球迷。（記者林正堃攝）

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