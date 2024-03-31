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MLB》山本由伸5局無失分5K、大谷翔平有安打！ 宇宙道奇中斷2連勝

2024/03/31 12:53

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇2大日本球星大谷翔平、山本由伸今天攜手出擊，山本繳出5局無失分5K好投，大谷有安打演出，未料道奇牛棚放火，搞砸山本勝投，終場道奇以5：6輸球，中斷2連勝。

山本由伸揮別大聯盟生涯初登板1局狂失5分慘烈表現，今天在道奇主場初亮相展現「日本最強投」身手，首局就連飆3K上演三振秀，2上雖然被敲出1支安打但沒掉分，3、4局都送出三上下。

5上續投，山本由伸在2出局後被伯勒森（Alec Burleson）敲二壘安打，但馬上回穩解決克勞佛（Brandon Crawford），成功安全下莊，山本此戰投完5局退場。

道奇也在5下給予山本火力支援，「MVP連線」再度發威，貝茲（Mookie Betts）和大谷接連選到保送，隨後佛里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）連續敲出安打，道奇單局得到2分，幫助山本取得勝投資格。

山本由伸。（美聯社）

未料戰局在7上風雲變色，道奇牛棚投手凱利（Joe Kelly）控球不穩，一上來就投出保送、觸身球，接著捕手史密斯發生妨礙打擊，紅雀無人出局攻佔滿壘，紅雀打線也把握住大好機會，持續猛攻鯨吞5分大局，一口氣逆轉比數。

道奇7下先靠著史密斯的適時安打追回1分，9下持續展開反撲，手感火燙的貝茲敲出陽春砲，本季第4轟出爐，追至1分差距，之後佛里曼、史密斯、馬恩西（Max Muncy）連3棒敲出安打，道奇戲劇性扳成5：5平手，雙方進入延長賽。

紅雀10上在突破僵局制攻下1分，10下道奇2出局攻佔滿壘，輪到大谷翔平有當英雄機會，但大谷敲出游擊飛球出局，成為本場比賽最後一個出局數，終場道奇以1分之差落敗。

大谷翔平全場5打數敲1安，選到1保送，單場2度上壘，跑回1分，吞下2次三振，賽後打擊率為0.273。

山本由伸今日主投5局，用了68球、其中有45顆好球，最快球速96.3英哩（約155公里），僅被敲2支安打，沒有失分，飆出5K、無四死球，防禦率降至7.50，可惜因牛棚放火勝投飛了，大聯盟生涯首勝再等等。

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