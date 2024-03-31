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中職》日職打拚5年返台迎接新賽季 王柏融誓言「見證每一刻輝煌」

2024/03/31 11:51

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒35年球季在昨天已經正式開打，今天將上演睽違已久的「三地開打」盛況，備受矚目的除了大巨蛋的「龍象戰」以外，不外乎就是新成軍的台鋼雄鷹一軍首戰，以及休季從日本返台的「大王」王柏融。王柏融今也在社群發文，誓言與球迷一起「見證輝煌」。

台鋼雄鷹去年8月與樂天桃猿達成共識，將用選秀狀元郎林子偉，換來王柏融的返台議約權及數名球員，而王柏融也在去年11月震撼宣布返台，並以3年複數年、總額3600萬元合約加盟台鋼。不過「大王」在官辦熱身賽手感尚未熱機，25打數僅敲3安，打擊率0.120。

對於即將展開新球季首戰，王柏融今發文表示，「在這個重要的時刻，我站在一個新的起點。經過五年的旅程，終於回到了台灣，在新的球季即將開始之際，我的心情既激動又期待。我期待與隊友們一起在球場上奮戰，全力以赴，不僅是為了贏得比賽，更是為了能夠與球迷們共享我們的熱情和決心。」

台鋼將於今晚5點05分於新莊球場迎戰樂天桃，「大王」也將與老東家正面對決。王柏融向家人、朋友、球迷，以及所有支持他的人誓言，「感謝你們一直以來的支持和鼓勵。球季開始，這是我們共同的旅程，我期待與你們一起，一起見證每一刻的輝煌。」

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