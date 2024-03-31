晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》紅人台裔好手首戰敲雙安卻有守備瑕疵 紅人遭國民逆轉吞敗

2024/03/31 12:44

費爾柴德本季首戰繳出雙安表現，但守備仍有改善之處。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人與國民3連戰的第2場比賽，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）在新賽季首度登場，4個打數繳出雙安表現，不過在防守端卻有守備瑕疵。

費爾柴德本場鎮守中外野打第7棒，2局下半兩出局二壘有人的情況下，咬中紅中伸卡球擊出左外野平飛安打，但二壘上的跑者要進攻本壘搶分時，被國民左外野手溫克（Jesse Winker）的精采長傳阻殺在本壘前。

5局下半費爾柴德面對同樣球路再度擊出左半邊安打，隨後靠著隊友麥爾（Luke Maile）的全壘打回到本壘得分，而他在7局與9局下都有打擊機會，可惜未能擊出安打。

攻擊端的表現可圈可點，但在守備部分卻發生瑕疵，5局上半1人出局三壘有人的情況下，梅內塞斯（Joey Meneses）擊出中外野方向較淺飛球被費爾柴德接殺形成兩出局，但他完成接殺後卻沒第一時間往本壘傳，而是有如壘上無人般輕鬆將球傳給二壘手，導致超前分回到本壘，讓許多球迷猜測當時是不是記錯出局數。

對此《Bally Sports Ohio》球賽分析師拉庫爾（Sam LeCure）賽後表示，這是心理方面的失誤，「你看，這是他今年第1次上場，他還沒在大聯盟有很多鎮守中外野的經驗，每個守位都有很多需要學習的部分，所以，這是讓費爾柴德學習的一天。」

紅人在8局都保持領先地位，但在9局上半國民打下3分大局，最終以7：6逆轉紅人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。