MLB》紅人台裔好手首戰敲雙安卻有守備瑕疵 紅人遭國民逆轉吞敗

費爾柴德本季首戰繳出雙安表現，但守備仍有改善之處。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人與國民3連戰的第2場比賽，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）在新賽季首度登場，4個打數繳出雙安表現，不過在防守端卻有守備瑕疵。

費爾柴德本場鎮守中外野打第7棒，2局下半兩出局二壘有人的情況下，咬中紅中伸卡球擊出左外野平飛安打，但二壘上的跑者要進攻本壘搶分時，被國民左外野手溫克（Jesse Winker）的精采長傳阻殺在本壘前。

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5局下半費爾柴德面對同樣球路再度擊出左半邊安打，隨後靠著隊友麥爾（Luke Maile）的全壘打回到本壘得分，而他在7局與9局下都有打擊機會，可惜未能擊出安打。

攻擊端的表現可圈可點，但在守備部分卻發生瑕疵，5局上半1人出局三壘有人的情況下，梅內塞斯（Joey Meneses）擊出中外野方向較淺飛球被費爾柴德接殺形成兩出局，但他完成接殺後卻沒第一時間往本壘傳，而是有如壘上無人般輕鬆將球傳給二壘手，導致超前分回到本壘，讓許多球迷猜測當時是不是記錯出局數。

對此《Bally Sports Ohio》球賽分析師拉庫爾（Sam LeCure）賽後表示，這是心理方面的失誤，「你看，這是他今年第1次上場，他還沒在大聯盟有很多鎮守中外野的經驗，每個守位都有很多需要學習的部分，所以，這是讓費爾柴德學習的一天。」

紅人在8局都保持領先地位，但在9局上半國民打下3分大局，最終以7：6逆轉紅人。

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