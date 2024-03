MLB》鄧愷威也參一咖！李政厚敲生涯首轟 巨人隊友啤酒浴慶祝

李政厚。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕巨人南韓好手「風之孫」李政厚今天擊出大聯盟生涯首轟,單場進帳2分打點,幫助巨人以9比6擊敗教士。巨人隊友賽後啤酒浴慶祝李政厚首轟,連剛升上大聯盟的台灣旅美投手鄧愷威也參一咖。

李政厚此戰在第8局逮中教士左投柯斯格羅夫(Tom Cosgrove)一顆77.8英里的橫掃球,擊出右外野陽春砲,李政厚的大連盟生涯首轟出爐,該球的擊球初速為104.4英里(約168公里),飛行距離為406英尺(約123.7公尺)。李政厚開季前三場交出12打數4安,1轟、外帶4分打點,打擊率為3成33。李政厚的父親、南韓名將李鍾範也見證兒子在大聯盟賽場的第一發全壘打。

李政厚在賽後坐在一台推車上,巨人隊友們用啤酒浴來慶祝李政厚的生涯首轟,鄧愷威也在一旁同歡。而李政厚還用三顆簽名球、以及一頂帽子,換回大聯盟生涯首轟的全壘打球。

根據灣區《NBC Sports》指出,李政厚在這三場比賽看了59球,只有1次揮空,大聯盟生涯首打席是站著吞三振,李政厚在開季前三場也只領到1K。李政厚今天除了這一發全壘打外,還有一支高飛犧牲打,另外兩次滾地球都是強勁擊球。

Jung Hoo Lee got a beer shower to celebrate his first homer pic.twitter.com/TW9Q9hKSGn