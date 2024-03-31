羽球》戴資穎坦言因養傷不能訓練卻更累 備戰亞錦賽衝刺奧運排名

戴資穎出席活動記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣一姐戴資穎在全英賽返台後接受膝蓋傷勢治療，她坦言狀態還未完全恢復，希望下週能恢復正常訓練，預計參加4月9日的亞洲羽球錦標賽，力求爭取佳績，盼能取得更好的種子排名前進巴黎奧運。

戴資穎今天以代言人身份出席「娘家熬雞精」活動，她透露 ，在全英賽返國後就接受PRP治療膝蓋，也因此整整休息了一週，她坦言確實有點不習慣，因為自己過去都是每天訓練，現在不能練習，確實很難熬，「對每天訓練的人來說，不能訓練還更累，是一種心理上的累。

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儘管在經過治療也嘗試回球場訓練，但戴資穎表示，還是有點不舒服，因此有再接受醫療團隊諮詢，希望下週可以恢復訓練，畢竟亞錦賽即將到來，而這也是最後累積巴黎奧運積分的重要之戰。

戴資穎曾說過今年將是生涯最後一年，今年的每一場賽事對她來說都是告別秀，但她表示，自己以平常心比賽，她知道大家都會問她關於最後一舞的問題，但現階段自己就是努力去拚每一場比賽，爭取更好的種子排名打巴黎奧運。

戴資穎目前以9萬2736分在奧運積分排名第4，西班牙前球后瑪琳以9萬0596分緊追在後。

戴資穎出席活動記者會。（記者吳孟儒攝）

戴資穎出席活動記者會。（記者吳孟儒攝）

戴資穎出席活動記者會。（記者吳孟儒攝）

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