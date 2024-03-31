晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》戴資穎坦言因養傷不能訓練卻更累 備戰亞錦賽衝刺奧運排名

2024/03/31 12:18

戴資穎出席活動記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣一姐戴資穎在全英賽返台後接受膝蓋傷勢治療，她坦言狀態還未完全恢復，希望下週能恢復正常訓練，預計參加4月9日的亞洲羽球錦標賽，力求爭取佳績，盼能取得更好的種子排名前進巴黎奧運。

戴資穎今天以代言人身份出席「娘家熬雞精」活動，她透露 ，在全英賽返國後就接受PRP治療膝蓋，也因此整整休息了一週，她坦言確實有點不習慣，因為自己過去都是每天訓練，現在不能練習，確實很難熬，「對每天訓練的人來說，不能訓練還更累，是一種心理上的累。

儘管在經過治療也嘗試回球場訓練，但戴資穎表示，還是有點不舒服，因此有再接受醫療團隊諮詢，希望下週可以恢復訓練，畢竟亞錦賽即將到來，而這也是最後累積巴黎奧運積分的重要之戰。

戴資穎曾說過今年將是生涯最後一年，今年的每一場賽事對她來說都是告別秀，但她表示，自己以平常心比賽，她知道大家都會問她關於最後一舞的問題，但現階段自己就是努力去拚每一場比賽，爭取更好的種子排名打巴黎奧運。

戴資穎目前以9萬2736分在奧運積分排名第4，西班牙前球后瑪琳以9萬0596分緊追在後。

戴資穎出席活動記者會。（記者吳孟儒攝）

戴資穎出席活動記者會。（記者吳孟儒攝）

戴資穎出席活動記者會。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。