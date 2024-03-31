MLB》大谷錯失滿壘再見機會、開季5場25打席0轟 反省自身問題

大谷翔平形成全場最後一個出局數。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天在主場迎戰紅雀，雙方打到延長賽第10局，道奇日本球星大谷翔平在最後2出局滿壘的情況下，卻打成內野高飛球被接殺，未能建功。道奇隊終場以5比6敗給紅雀。大谷翔平賽後表示，自己目前看球很好，問題可能是揮棒的時機和擊球的位置。

道奇隊延長賽第10局下2出局攻占滿壘，輪到大谷翔平打擊，面對紅雀終結者蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos），大谷在鎖定一顆偏高的91.1英里速球作攻擊，卻打成內野高飛球被接殺，形成全場最後一個出局。

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大谷翔平此戰5打數敲1安，跑回1分，吞2次三振、選1次保送，賽後打擊率為2成73。大谷翔平目前出賽5場，共25打席、22打數中，敲7支安打，只有1支二壘安打是長打，本季首轟尚未開張。

大谷受訪談到最後一個打席時說，當時首要先追平，不論保送或是一壘安打，什麼樣的方式都行，追平是很重要的，他以為自己逮中球，但最後只形成內野飛球。大谷認為應該是揮棒時機和擊球位置的問題。

對於後輩山本由伸5局5K無失分的表現，大谷指出，在雨天投球很困難，讚賞山本的投手很出色。

Ohtani pops out to end the game pic.twitter.com/YVmgqDNeI6 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） March 31, 2024

大谷翔平形成全場最後一個出局數。（法新社）

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