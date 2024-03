MLB》大谷錯失滿壘再見機會、開季5場25打席0轟 反省自身問題

大谷翔平形成全場最後一個出局數。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊今天在主場迎戰紅雀,雙方打到延長賽第10局,道奇日本球星大谷翔平在最後2出局滿壘的情況下,卻打成內野高飛球被接殺,未能建功。道奇隊終場以5比6敗給紅雀。大谷翔平賽後表示,自己目前看球很好,問題可能是揮棒的時機和擊球的位置。

道奇隊延長賽第10局下2出局攻占滿壘,輪到大谷翔平打擊,面對紅雀終結者蓋拉葛斯(Giovanny Gallegos),大谷在鎖定一顆偏高的91.1英里速球作攻擊,卻打成內野高飛球被接殺,形成全場最後一個出局。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平此戰5打數敲1安,跑回1分,吞2次三振、選1次保送,賽後打擊率為2成73。大谷翔平目前出賽5場,共25打席、22打數中,敲7支安打,只有1支二壘安打是長打,本季首轟尚未開張。

大谷受訪談到最後一個打席時說,當時首要先追平,不論保送或是一壘安打,什麼樣的方式都行,追平是很重要的,他以為自己逮中球,但最後只形成內野飛球。大谷認為應該是揮棒時機和擊球位置的問題。

對於後輩山本由伸5局5K無失分的表現,大谷指出,在雨天投球很困難,讚賞山本的投手很出色。

Ohtani pops out to end the game pic.twitter.com/YVmgqDNeI6