網球》對抗「Big3」難出頭？ 迪米特洛夫不怨懟：其實很開心

迪米特洛夫。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）在邁阿密大師賽一路過關斬將勇闖男單決賽，在相隔近6年才重返世界排名前十，對於外界為他生不逢時，在「Big 3」的時代才能以出頭的言論，他卻有不同的看法。

「和三巨頭處在同一時代，我非但不會抱怨，而且還可以說是很喜歡。」迪米特洛夫說，「如果有人說，你可能在他們不在時，可以得到更多冠軍，但不是這樣，我其實很開心，因為這些年來，我獲得跟這幾位頂尖選手的對戰經驗，說真的，再也沒什麼能嚇倒我。」

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32歲的迪米特洛夫因具備神似費德爾（Roger Federer）的單手反拍，而有「小費德爾」的封號，也是備受期待的男單好手，只是他從2018年10月跌出世界排名前10後，直到這次在邁阿密連續擊敗西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、德國茲維列夫（Alexander Zverev）等2位世界前5高手，在相隔283週才又回到前10行列。

對於這段漫長的蟄伏過程，迪米特洛夫說：「我在打一場跟自己的戰爭，進行一場一個人的競賽，因為我已來到職業生涯的不同階段，我始終相信自己，我只是讓自己不斷成長，而當我無法相信自己時，我的團隊會不斷把我向正確方向推動，我很自律，而且我的家人始終支持著我。」

迪米特洛夫將從11席升至世界排名第9，他明凌晨將與義大利種子辛納（Jannik Sinner）爭奪邁阿密大師賽冠軍。

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