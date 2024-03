MLB》有神快拜！貝茲連4戰開轟打瘋了 還創104年來超狂壯舉（影音）

貝茲。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇核彈頭貝茲(Mookie Betts)打擊手感絕好調,今天敲出本季第4轟,同時寫下史詩紀錄。

貝茲今日在與紅雀之戰,於9局下半夯出中左外野陽春砲,擊球初速100.1英哩、飛行距離388英呎,本季第4轟出爐,勇冠全聯盟,貝茲全場4打數繳出3安猛打賞,選到2保送,跑回3分。

請繼續往下閱讀...

手感燙到不行的貝茲已經連4戰炸裂,締造生涯最長連續場次開轟紀錄。此外,大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,貝茲目前累積10分打點,自1920年打點正式成為官方紀錄以來,貝茲成為道奇隊史在球季前5場比賽中,打點第三多的選手,僅次1953年坎佩尼拉(Roy Campanella)12分打點、1974年溫恩(Jim Wynn)11分打點。

貝茲本季已出賽5場,合計18打數敲出11支安打、包括2支二壘安打和4轟,進帳10打點、跑回9分,打擊三圍是超狂的.611/.720/1.389。

most RBI in Dodgers’ 1st 5 games of season [rbi official since 1920]:



1953 Roy Campanella: 12

1974 Jim Wynn: 11

2024 Mookie Betts: 10

1952 Roy Campanella: 10 https://t.co/IEk5pNcLeD