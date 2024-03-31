MLB》有神快拜！貝茲連4戰開轟打瘋了 還創104年來超狂壯舉（影音）

貝茲。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts）打擊手感絕好調，今天敲出本季第4轟，同時寫下史詩紀錄。

貝茲今日在與紅雀之戰，於9局下半夯出中左外野陽春砲，擊球初速100.1英哩、飛行距離388英呎，本季第4轟出爐，勇冠全聯盟，貝茲全場4打數繳出3安猛打賞，選到2保送，跑回3分。

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手感燙到不行的貝茲已經連4戰炸裂，締造生涯最長連續場次開轟紀錄。此外，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，貝茲目前累積10分打點，自1920年打點正式成為官方紀錄以來，貝茲成為道奇隊史在球季前5場比賽中，打點第三多的選手，僅次1953年坎佩尼拉（Roy Campanella）12分打點、1974年溫恩（Jim Wynn）11分打點。

貝茲本季已出賽5場，合計18打數敲出11支安打、包括2支二壘安打和4轟，進帳10打點、跑回9分，打擊三圍是超狂的.611/.720/1.389。

most RBI in Dodgers’ 1st 5 games of season [rbi official since 1920]:



1953 Roy Campanella: 12

1974 Jim Wynn: 11

2024 Mookie Betts: 10

1952 Roy Campanella: 10 https://t.co/IEk5pNcLeD — Sarah Langs （@SlangsOnSports） March 31, 2024

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