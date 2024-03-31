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MLB》從首戰1局失5分到5局5K0失分 山本由伸點出調整關鍵

2024/03/31 15:28

山本由伸。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天在主場先發面對紅雀，他交出5局無失分、賞5次三振的表現。雖然道奇隊最後在延長賽10局以5比6敗給紅雀，山本由伸認為，這場比賽有找回自己的球路尾勁，將專注下一場比賽。

休賽季以12年3.25億美元大約加盟道奇的山本由伸，大聯盟初登板卻不順利，他在南韓首爾海外賽面對教士隊，只投1局失掉5分就退場，最後也吞下敗投。

山本由伸今天開賽連賞3次三振，前4局只被敲1安。但第4局結束後，現場下起大雨，讓比賽因此被迫暫停，這是自美國時間2017年4月之後，道奇球場（Dodger Stadium）再度出現因雨暫停的狀況。

山本由伸完成5局投球後就退場，總計5局被敲2安、賞5次三振，沒有出現保送，賽後防禦率降至7.50。

「比起前一場比賽，我想自己找回球路尾勁。」山本由伸表示，前一場比賽投得很糟糕，但自己冷靜下來做修正，漸漸找回感覺，帶著自信踏上投手丘。山本由伸認為，今天比賽能更冷靜地投球。

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