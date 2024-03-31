中職》李宗賢加薪11.5萬最多 陳仕朋晉升40萬俱樂部

陳仕朋加薪7萬，新球季月薪40萬。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將在本季首戰前夕公布調薪結果，去年拿下最佳進步獎的李宗賢，獲全隊最多的11.5萬加薪，新球季月薪調升至28萬，並與球隊簽下2年複數年約。本土王牌左投陳仕朋連續5年投球局數破百，月薪晉升40萬大關。陣中多名主力球員都獲得加薪肯定，整體團隊薪資增加約3%。

投手部分以陳仕朋加薪7萬加薪最多外，去年在先發、後援都對球隊繳出貢獻的李東洺獲加薪3萬，新球季月薪13萬元。先發投手江國豪獲加薪1.5萬，新球季月薪16萬元。主戰牛棚投手群也分別獲得加薪肯定，王尉永月薪30萬、陳冠勳與岳少華新球季月薪均為11萬。另歐書誠減薪2萬，新球季月薪15萬元、賴智垣減薪2.5萬，新球季月薪12萬元。另曾峻岳進入複數年約第2年，獲加薪4萬，新球季月薪32萬元。

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捕手方面，去年寫下個人新高出賽63場的姚冠瑋，獲得加薪4萬元的肯定，新球季月薪11萬元。張進德與進入複數年約第二年的戴培峰，月薪則與去年相同，維持37萬元與20萬元。

野手群以副隊長李宗賢加薪11.5萬、調幅70%為全隊最多，同時與球隊簽下2年複數年約，李宗賢首年月薪28萬元，次年視是否達成合約條件，月薪調漲至29或32萬元。去年繳出3成打擊率、13次盜壘成功的葉子霆獲加薪4.5萬，新球季月薪13萬元；外野手林哲瑄獲加薪4萬，新球季月薪重返50萬元。本年度轉戰外野防區的王正棠獲加薪1.5萬元，新球季月薪24.5萬元。高國麟減薪2萬，新球季月薪29萬元。辛元旭減薪1萬，新球季月薪15萬元。陳真減薪3千，新球季月薪9.2萬元。范國宸、申皓瑋進入複數年約第二年，月薪分別提升至40、30萬元。

岳少華加薪3.5萬，新球季月薪11萬。（富邦悍將提供）

姚冠瑋加薪4萬，新球季月薪11萬。（富邦悍將提供）

葉子霆加薪4.5萬，新球季月薪13萬。（富邦悍將提供）

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