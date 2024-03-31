WTT支線賽》氣得對手砸球洩憤 陳建安逆轉晉級8強

陳建安逆轉晉級奧托切克支線賽男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕32歲的合庫名將陳建安今天在2024年WTT奧托切克（斯洛維尼亞）支線賽男單16強戰，以3:1逆轉德國新秀孟繁博，和21歲的馮翊新都闖進8強，也締造個人在WTT賽事最佳戰績。

世界排名一度高居17的陳建安，近兩年陷入低潮，去年打了6站WTT賽事，只在杜哈支線賽打進16強表現較佳，世界排名也滑落至257名。

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力圖東山再起的陳建安，首輪以3:2險勝捷克選手馬汀可後，表現也漸入佳境，次輪再以直落三淘汰阿根廷的羅倫佐。

16強戰面對世界排名132的孟繁博，陳建安在7:11失掉首局後，次局在5:10的絕境下力挽狂瀾連拿7分，12:10扳回一城，隨後更乘勝追擊，以11:9、11:7再下兩城，也氣得孟繁博賽後用球拍砸球洩憤。

陳建安8強將遭遇盧森堡的馬拉丹諾維奇，兩人在2022年利馬挑戰賽曾交手，陳建安以3:2險勝。

世界排名95的馮翊新也連續解決法國的庫瑞奇、義大利老將波波奇卡，16強賽面對世界排名42的德國名將杜達，在局數0:2落後下頂住壓力連追3局，3:2逆轉大會2種子杜達，8強將對決斯洛伐克削球手汪洋。

女單方面，世界排名58的李昱諄在16強賽以直落三收拾荷蘭女將伊爾蘭，8強將對決剛贏得貝魯特支線賽第一站冠軍的盧森堡60歲傳奇老將倪夏蓮。

世界排名77的簡彤娟也以3:1力退世界排名60的斯洛伐克好手庫庫可娃，今晚8強賽將對上日本新秀笹尾明日香。

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