晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職Live》曾頌恩敲大巨蛋首轟！ 象1：1龍

2024/03/31 18:32

第六局（象1：1龍）

6上，

第五局（象1：1龍）

5下，2出局後張政禹二壘方向安打上壘，張祐銘觸身球保送上壘，吉力吉撈．鞏冠游擊方向滾地球被江坤宇收下傳二壘化解失分危機。

5上，曾頌恩左外野陽春砲一棒追平比數，大巨蛋首轟出爐。王維中回穩連飆2K後讓江坤宇擊出二壘滾地球出局。

第四局（象0：1龍）

4下，猛登同樣投出三上三下。

4上，王維中投出三上三下。

第三局（象0：1龍）

3下，龍隊三上三下。

3上，1出局後江坤宇選到保送上壘，岳政華游擊飛球出局，王威晨打擊時，江坤宇盜壘雖被王維中抓到，但郭嚴文傳二壘大暴傳導致江坤宇順勢上三壘。不過王維中解決掉打者化解失分危機。

第二局（象0：1龍）

2下，劉基鴻被三振後郭嚴文敲出游擊防區內野安打，郭天信中外野飛球出局，劉時豪敲安，一、二壘有人。陳品捷中外野方向安打助隊先馳得點，接著龍隊再靠著岳政華轉傳攻佔到二、三壘。張政禹被三振，三出局。

2上，2出局後曾頌恩敲出三壘車布邊二壘安打，岳東華被三振，三出局。

第一局（象0：0龍）

1下，猛登投出三上三下飆出2K。

1上，王維中投出三上三下。

中信兄弟先發打線：

1 岳政華 CF
2 王威晨 3B
3 陳俊秀 1B
4 陳子豪 DH
5 詹子賢 LF
6 曾頌恩 RF
7 岳東華 2B
8 高宇杰 C
9 江坤宇 SS

先發投手：猛登

 

味全龍先發打線：

1 張祐銘 LF
2 吉力吉撈．鞏冠 DH
3 李凱威 2B
4 劉基鴻 3B
5 郭嚴文 1B
6 郭天信 CF
7 劉時豪 C
8 陳品捷 RF
9 張政禹 SS

先發投手：王維中

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。