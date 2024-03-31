中職Live》曾頌恩敲大巨蛋首轟！ 象1：1龍

第六局（象1：1龍）

6上，

第五局（象1：1龍）

5下，2出局後張政禹二壘方向安打上壘，張祐銘觸身球保送上壘，吉力吉撈．鞏冠游擊方向滾地球被江坤宇收下傳二壘化解失分危機。

5上，曾頌恩左外野陽春砲一棒追平比數，大巨蛋首轟出爐。王維中回穩連飆2K後讓江坤宇擊出二壘滾地球出局。

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第四局（象0：1龍）

4下，猛登同樣投出三上三下。

4上，王維中投出三上三下。

第三局（象0：1龍）

3下，龍隊三上三下。

3上，1出局後江坤宇選到保送上壘，岳政華游擊飛球出局，王威晨打擊時，江坤宇盜壘雖被王維中抓到，但郭嚴文傳二壘大暴傳導致江坤宇順勢上三壘。不過王維中解決掉打者化解失分危機。

第二局（象0：1龍）

2下，劉基鴻被三振後郭嚴文敲出游擊防區內野安打，郭天信中外野飛球出局，劉時豪敲安，一、二壘有人。陳品捷中外野方向安打助隊先馳得點，接著龍隊再靠著岳政華轉傳攻佔到二、三壘。張政禹被三振，三出局。

2上，2出局後曾頌恩敲出三壘車布邊二壘安打，岳東華被三振，三出局。

第一局（象0：0龍）

1下，猛登投出三上三下飆出2K。

1上，王維中投出三上三下。

中信兄弟先發打線：

1 岳政華 CF

2 王威晨 3B

3 陳俊秀 1B

4 陳子豪 DH

5 詹子賢 LF

6 曾頌恩 RF

7 岳東華 2B

8 高宇杰 C

9 江坤宇 SS

先發投手：猛登

味全龍先發打線：

1 張祐銘 LF

2 吉力吉撈．鞏冠 DH

3 李凱威 2B

4 劉基鴻 3B

5 郭嚴文 1B

6 郭天信 CF

7 劉時豪 C

8 陳品捷 RF

9 張政禹 SS

先發投手：王維中

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