中職Live》曾頌恩敲大巨蛋首轟！ 象1：1龍

第六局（象1：1龍）
6上，
第五局（象1：1龍）
5下，2出局後張政禹二壘方向安打上壘，張祐銘觸身球保送上壘，吉力吉撈．鞏冠游擊方向滾地球被江坤宇收下傳二壘化解失分危機。
5上，曾頌恩左外野陽春砲一棒追平比數，大巨蛋首轟出爐。王維中回穩連飆2K後讓江坤宇擊出二壘滾地球出局。
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第四局（象0：1龍）
4下，猛登同樣投出三上三下。
4上，王維中投出三上三下。
第三局（象0：1龍）
3下，龍隊三上三下。
3上，1出局後江坤宇選到保送上壘，岳政華游擊飛球出局，王威晨打擊時，江坤宇盜壘雖被王維中抓到，但郭嚴文傳二壘大暴傳導致江坤宇順勢上三壘。不過王維中解決掉打者化解失分危機。
第二局（象0：1龍）
2下，劉基鴻被三振後郭嚴文敲出游擊防區內野安打，郭天信中外野飛球出局，劉時豪敲安，一、二壘有人。陳品捷中外野方向安打助隊先馳得點，接著龍隊再靠著岳政華轉傳攻佔到二、三壘。張政禹被三振，三出局。
2上，2出局後曾頌恩敲出三壘車布邊二壘安打，岳東華被三振，三出局。
第一局（象0：0龍）
1下，猛登投出三上三下飆出2K。
1上，王維中投出三上三下。
中信兄弟先發打線：
1 岳政華 CF
2 王威晨 3B
3 陳俊秀 1B
4 陳子豪 DH
5 詹子賢 LF
6 曾頌恩 RF
7 岳東華 2B
8 高宇杰 C
9 江坤宇 SS
先發投手：猛登
味全龍先發打線：
1 張祐銘 LF
2 吉力吉撈．鞏冠 DH
3 李凱威 2B
4 劉基鴻 3B
5 郭嚴文 1B
6 郭天信 CF
7 劉時豪 C
8 陳品捷 RF
9 張政禹 SS
先發投手：王維中