日職》佐佐木朗希5局好投遭砸鍋 日本火腿9局逆轉、超美技雙殺收勝

佐佐木朗希5局好投無關勝敗。（圖片取自羅德X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季結束有望挑戰大聯盟的佐佐木朗希，今天在本季首場先發對戰火腿繳出5局7K僅失1分好投，不過終結者益田直也在9局救援失敗，火腿9下更上演精采的雙殺守備，終場日本火腿以3：2逆轉收勝。

羅德3下在山口航輝適時安打下從火腿先發上原健太手中先馳得點，4下和田康士朗高飛犧牲打幫助球隊取得2：0領先。

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佐佐木朗希在3局一度面臨滿壘危機但順利化解，但5局接連遭水野達稀、細川凌平敲安形成一、三壘有人局面，雖然讓史帝文森（Andrew Stevenson）擊出雙殺仍失掉1分，最終佐佐木朗希5局用95球，投出7K，1BB失1分的成績，在球隊2：1領先時退場。

9局羅德派出終結者益田直也登板，1出局後火腿雷耶斯（Franmil Reyes）選到四壞保送並被換成快腿五十幡亮汰代跑，接著田宮裕涼敲出中右外野方向深遠飛球，讓羅德中右外野手都無法順利接到形成三壘安打追平比數，隨後水野達稀再敲適時安打超前比數。

9下火腿田中正義登板關門，儘管一開始讓藤岡裕大敲安上壘並被換成，旋即回穩三振掉代打的角中勝也，接著波蘭柯（Gregory Polanco）敲出二壘方向強勁平飛球，卻被火腿二壘手奈良間大己魚躍式美技接殺，已經往二壘跑的藤岡裕大來不及回壘形成雙殺，終場火腿就以3：2逆轉奪勝。

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