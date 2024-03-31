晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》佐佐木朗希5局好投遭砸鍋 日本火腿9局逆轉、超美技雙殺收勝

2024/03/31 17:09

佐佐木朗希5局好投無關勝敗。（圖片取自羅德X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季結束有望挑戰大聯盟的佐佐木朗希，今天在本季首場先發對戰火腿繳出5局7K僅失1分好投，不過終結者益田直也在9局救援失敗，火腿9下更上演精采的雙殺守備，終場日本火腿以3：2逆轉收勝。

羅德3下在山口航輝適時安打下從火腿先發上原健太手中先馳得點，4下和田康士朗高飛犧牲打幫助球隊取得2：0領先。

佐佐木朗希在3局一度面臨滿壘危機但順利化解，但5局接連遭水野達稀、細川凌平敲安形成一、三壘有人局面，雖然讓史帝文森（Andrew Stevenson）擊出雙殺仍失掉1分，最終佐佐木朗希5局用95球，投出7K，1BB失1分的成績，在球隊2：1領先時退場。

9局羅德派出終結者益田直也登板，1出局後火腿雷耶斯（Franmil Reyes）選到四壞保送並被換成快腿五十幡亮汰代跑，接著田宮裕涼敲出中右外野方向深遠飛球，讓羅德中右外野手都無法順利接到形成三壘安打追平比數，隨後水野達稀再敲適時安打超前比數。

9下火腿田中正義登板關門，儘管一開始讓藤岡裕大敲安上壘並被換成，旋即回穩三振掉代打的角中勝也，接著波蘭柯（Gregory Polanco）敲出二壘方向強勁平飛球，卻被火腿二壘手奈良間大己魚躍式美技接殺，已經往二壘跑的藤岡裕大來不及回壘形成雙殺，終場火腿就以3：2逆轉奪勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。