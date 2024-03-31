中職》尹柏淮首度上一軍 期待在頭號球迷奶奶面前投出好球

尹柏淮。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅新人投手尹柏淮和辛俊昇躋身開季名單，生涯首度上到一軍，兩人都保持平常心，不過，尹柏淮還是希望能在他的最死忠球迷奶奶面前有好表現。

尹柏淮公辦熱身賽出賽4場、4局無失分，被擊出1支安打，投出4次三振，拿下1勝2救援，辛俊昇出賽3場、2.1局也沒有失分，被擊出3支安打，拿下1中繼成功。

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統一總教練林岳平表示，陣中比較有經驗的中繼投手，這幾年大多有些傷勢，即使經過季後的休養，開季就要面對高強度的比賽比較冒險，因此先叫上一右一左兩名年輕投手，期待他們能成為牛棚的可靠戰力。

因為公辦熱身賽的成績，尹柏淮和辛俊昇對於開季一軍已經有點底，但是接到通知的時候還是非常開心，尹柏淮因為家住台南，家人今天都會來幫他加油，老家在澎湖的辛俊昇，家人因為還有工作，並沒有渡海來到台南。

尹柏淮表示，從國小開始打球，原本不看棒球的奶奶幾乎每場都到現場幫他加油，還曾經自己一個人搭高鐵到台北看他比賽，希望能在奶奶面前有好表現。

辛俊昇表示，自從高中到台灣打球，家人從沒有到現場看他比賽，雖然一軍初登板生涯只有一次，不過，最重要的還是長遠的表現，希望能一直在一軍幫助球隊，讓家人透過轉播看他比賽。

辛俊昇。（記者李惠洲攝）

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