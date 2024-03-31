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中職》統一傳奇洋將和蔣智賢重逢 賀亮德要他吃得健康一點

2024/03/31 17:04

統一傳奇洋將賀亮德和蔣智賢重逢 。（統一獅提供）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅傳奇洋將賀亮德重返台灣，今天為統一主場開幕戰開球，賽前也和曾在美國有一面之緣的富邦悍將蔣智賢相見歡，統一胡金龍則透過視訊和賀亮德打招呼。

蔣智賢表示，在遊騎兵隊小聯盟的時候，有個教練突然用台灣國罵「問候」他，把他嚇一大跳，後來才知道他是在台灣打過球的賀亮德，很高興能在台灣和賀亮德重逢。蔣智賢也問賀亮德會在台灣待多久，知道才4天直呼太短了，希望賀亮德下次再來待久一點，可以帶他去吃台灣美食。

賀亮德則是關切蔣智賢的狀況，身材保持得很好的他還提醒蔣智賢，要吃得健康一點，職棒生涯才能長長久久。

胡金龍也是在小聯盟的時候遇到賀亮德，馬上向賀亮德自我介紹，賀亮德在台灣打球時，他曾在台南球場當過球童。胡金龍原本也想要和賀亮德見面，但因為二軍有比賽趕不過來，只好和賀亮德視訊。

當賀亮德知道胡金龍的第1個小孩剛出生，除了向胡金龍說恭喜，也透露他的兒子是在「台灣製造」、美國出生。

蔣智賢表示，在遊騎兵隊小聯盟的時候，有個教練突然用台灣國罵「問候」他，把他嚇一大跳，後來才知道他是在台灣打過球的賀亮德。（統一獅提供）

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