謝國城盃少棒》賴承希5.2局壓制 桃園市擊敗台北市奪2連霸

桃園市2連霸取得LLB代表權。（台灣世界少棒聯盟提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕113年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽圓滿落幕，今（31）日冠軍賽上演一場精彩的投手大戰，桃園市最終以1：0力克台北市，完成2連霸的同時，也是近7年第6度封王，並且笑納隊史第10冠，將在6月26日代表台灣出征LLB亞太區賽事。

面對台北市推出王牌左投曾亦誠先發，桃園市前4局難破城池，直到5局下首名打者四壞球保送，把投了80球的曾亦誠逼退，下一棒廖宣澔補上長打，形成二、三壘有人，最後再由邱治愷高飛犧牲打，換回致勝的1分。

請繼續往下閱讀...

桃園市先發投手賴承希分庭抗禮，一路力保不失投到6局上，用滿87球才被強制退場，5.2局被敲3支安打，最後交給邱治愷幫忙處理最後1個出局數，3球就關門成功。

報了分組勝部冠軍戰1：2落敗之仇，桃園市總教練李政達表示，「這場最重要，因為是每個小球員的夢想。」但他也稱台北市是可敬的對手，尤其投手戰力更整齊，從取得縣市代表權開始，他們就設定這場冠軍戰會與曾亦誠過招，用發球機和更高層級的左投積極備戰，但今天仍只敲出2支安打、領到7K，「他還是表現非常好，我蠻欣賞這位小朋友，是這幾年難得一見的左投。」

賴承希也是桃園市從上學期就儲備的冠軍戰先發人選，李政達指出，先前比賽為了保護都沒讓他丟長局數，「五年級時就是一個很好投手，也休息一陣子，他個性比較內向害羞，也是蠻乖巧的孩子，教練交代的事情，他都有完全做到。」

3天前輸球賴承希還哀怨著「好想贏福林」，收穫投手獎和最有價值球員獎的他在奪冠後直呼，「現在很開心。」他坦承來之前就收到教練的先發冠軍戰的指令，也一直很認真練球，今天開賽有點緊張，後面逐漸穩住腳步，繳出代表作，但依舊有不滿意之處，「壞球率比較多，原本希望完投。」

賽後發表感言說出「MVP是屬於大家的」，從二年級加入球隊開始孕育的國手夢，此刻得以成真，賴承希特別感謝邱治愷敲出重要的高飛犧牲打，「我有跟他說打得很好。」

李政達指出，LLB是以學校為單位選出代表隊，所以向心力會特別很高，這批締造2連霸的小朋友，努力為龜山國小拿下校史第7冠，要給出100分，「因為學長們去年到亞太區和美國世界賽，他們暑假有2個月都沒什麼練習，後來一直很很拚在趕進度。」

率領福林國小的台北市總教練章子健表示2隊實力在伯仲之間，開賽無人出局，二、三壘有人卻未能得分是重傷害，「彼此相當的話得分機會就會很少，1次沒掌握就浪費了。」他也恭喜龜山國小再次代表台灣，祝福一路前進亞太區和世界賽。

季軍戰南投縣投打發揮，5局沒打完就以10：2「扣倒」台中市，用勝利為此行劃下句點。

桃園市賴承希先發5.2局無失分。（台灣世界少棒聯盟提供）

桃園市帶回冠軍錦旗。（台灣世界少棒聯盟提供）

團體獎

冠軍：桃園市

亞軍：台北市

季軍：南投縣

殿軍：台中市

第5名：台南市 總得分率 1.045

第6名：雲林縣 總得分率 0.474

第7名：高雄市 總得分率 0.542

第8名：花蓮縣 總得分率 0.067

個人獎

打擊獎：桃園市 邱治愷 打擊率0.75

打點獎：桃園市 林淳儀 6分打點

全壘打獎：台北市 張澤鈞 3支

投手獎：桃園市 賴承希 防禦率0

最有價值球員獎：桃園市 賴承希

教練獎：桃園市 郭軒銘

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法