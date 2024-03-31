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中職》年輕球迷也知道他 賀亮德又驚又喜

2024/03/31 17:38

統一獅傳奇洋將賀亮德與吳佳榮。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕中職史上第1個贏得盜壘王的洋將賀亮德，今天重返台南球場為統一獅主場開幕戰開球，賽前並舉辦球迷見面會和簽名會，吸引眾多球迷熱情參與，讓賀亮德又驚又喜。

賀亮德1995年起效力統一獅4年，95、96年幫助統一達成隊史首度連霸，95年獲選最佳十人和金手套外野手，96年以36次盜壘稱王。

雖然暌違台灣26年，賀亮德週六抵達台灣就有球迷到機場接機，晚上還有球迷到飯店守候，今天的見面、簽名會更是人氣爆棚。

統一獅傳奇洋將賀亮德與吳佳榮和球迷合影。（記者李惠洲攝）

賀亮德表示，原本以為只有4、50歲以上的球迷才會記得他，沒想到有這麼多年輕球迷也知道他，彷彿又回到在台灣打球的時候，讓他非常驚喜，也要把這幾天的影片傳給不知道他在台灣這麼受歡迎的兒子看，證明老爸沒有騙人。

賀亮德表示，在台灣打球的時間是他人生最美好的回憶，最難忘的是拿到總冠軍，因為洋將就是要幫助球隊贏球，對於個人數據並沒有太在意，這次回到台灣才知道自己是第1個贏得盜壘王的外籍球員，能創下紀錄感覺還是很美妙。

賀亮德表示，當年的台灣隊友他每一個都記得，可惜沒有時間和他們連絡，但是看到球團行政人員標哥（何信標）和賴桑（賴哲鴻）都還在，和老朋友重逢太好了。

統一獅三代14號聚集邱智呈、吳佳榮、賀亮德。（記者李惠洲攝）

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