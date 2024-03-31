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T1》新秀唐維傑拿新高14分 海神逆轉獵鷹確定拿下季後賽資格

2024/03/31 17:37

唐維傑拿新高14分。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕高雄海神靠庫薩斯和史考特合轟45分，加上新人唐維傑拿生涯新高14分，以99：92逆轉台鋼獵鷹，中止3連敗低潮，以13勝9負排名T1聯盟第二，也確定拿下季後賽資格。

獵鷹前一場才終結對戰中信特攻的21連敗，拿下隊史首勝，今天開賽也靠白薩首節包辦14分，打出33：18的亮麗開局，但之後每況愈下，第二節被海神打出23：15的攻勢，半場打完僅以48：41領先。

海神的下半場攻勢多點開花，第三節8人輪番上陣都有分數進帳，打出32：21的高潮逆轉局勢，第四節也有史考特、林任鴻、于煥亞在外圍開火，唐維傑的罰球也夠準，成功澆熄獵鷹的反撲氣燄，以7分之差收勝。

史考特拿21分還外帶14助攻、5抄截，庫薩斯24分、7籃板，于煥亞有10分，唐維傑替補出賽19分鐘，全場6投3中，罰球8投8中，拿14分，外帶7籃板，艾倫有16分。

海神本場比賽奪勝後，以13勝9負排名聯盟第二，成為中信特攻之後，第2支拿到季後賽資格的球隊。

獵鷹以白薩的26分最佳，金恩貢獻20分，鷹吉有14分，但其他本土都只有個位數得分，李漢昇的9分已是最高，球隊反撲未果，無緣3連勝。

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