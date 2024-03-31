日職》我曾經有22億...新庄監督談水原一平事件分享自身經歷

日本火腿監督新庄剛志。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕過去曾經被詐騙多達22億日圓的日本火腿監督新庄剛志，在受訪時談到大谷翔平近期遭翻譯水原一平盜用帳戶償還賭債的新聞，對此他發表了自己的看法。

在談到大谷翔平的翻譯水原一平盜用約450萬美元（約6億7500萬日幣）償還賭債時，新庄回憶起自己的過去表示:「我退役時確認過存摺，那個時候帳戶應該有22億日圓，但後來只剩2000萬日圓了，在調查過後才發現是被委託管理資金的人給全部污走了。」

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對此新庄監督也談到了自己的22億元還在的話，就不會再打棒球，同時希望能拿這筆錢建一座摩托車越野賽的場地，在場地內盡情地騎車。但當他發現自己的錢被騙光時，重複看了4次自己的帳戶才苦笑地認清事實。

而最後新庄監督也根據自己過去的經驗向大谷喊話:「人大概3天就會忘記這件事情的，沒關係。大谷被盜走的金額大概就跟我的年薪差不多，金錢上的損失其實不是最大的問題。但發生這種事情最讓人難過的是被像父母一樣完全信任的人欺騙幾十年，這種痛苦實在是太痛了，同時這件事的發生也讓我開始變得難以信任他人。」

但最後新庄監督靠著自己極為正能量的思考模式走出了當時的低潮:「我是個樂觀的人，如果沒有發生那件事，我就不會重返球界、接受試訓，更不會有擔任監督的經驗。如果有錢的話我會留在峇里島蓋很多間別墅，蓋一個「BIGBOSS酒店」出來，然後就能一直在那邊生活下去。但後續發生的事情對我來說是非常美好的經歷，雖然仍對被偷竊感到很憤怒，但這只讓我受到了心靈上的創傷，不會太憎恨那些騙我錢的人。」

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