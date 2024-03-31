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花式滑輪溜冰》金牌獻給天堂阿公教練！13歲任子元青少男長曲完美演出

2024/03/31 18:58

任子元勇奪青少男金牌。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽，週日於台北市立大學天母校區體育館落幕。年僅13歲的任子元在青少男子組長曲展現幾乎零缺點的完美演出，獲得技術分28.74分、藝術分23.20分，長曲加短曲總計87.20的高分勇奪金牌，分數甚至比許多成年組分數還高，賽後任子元也有感而發：「要向『阿公教練』致敬！」

台南民德國中3年級的任子元，週日出賽選擇的長曲別具意義，音樂正是由已逝的「阿公教練」李銘山親自剪輯組成，由於2月才開始練習，時間緊迫下讓他覺得還有些缺點得改進，始終對自己表現不滿意，所幸此次臨場頂住壓力，成功挑戰兩組高難度的旋轉組合，「有些地方還是沒有做到，如果滿分10分，我覺得只完成7分。」

任子元領獎後強調，希望能夠再接再厲，把從小看著他長大的「阿公教練」精神傳承下去，「今年要用這首長曲參加全民運，明年全中運在台南家鄉首度把花式滑輪列為比賽項目，更希望為地主守住金牌。」

任子元師出名門，媽媽李雅慧1990年杭州亞錦賽雙人花式鍍金，去年他也贏得第19屆亞錦賽少年組，母子兩代都拿花式滑輪亞錦賽金牌，形成體壇佳話。任子元4歲跟著當教練的母親接觸花式滑輪，後來也成為李雅慧恩師、台南滑冰教父李銘山的最後關門弟子，進步神速很快嶄露頭角，「『阿公教練』很厲害，許多技術動作不用看錄影慢動作回播，一眼就能看出重點，雖然現在他不在了，仍是我心中最堅強的依靠。」

任子元（左）最後一次與「阿公教練」李銘山合照。（李雅慧提供）

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