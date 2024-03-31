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PLG》國王開鍘牧倫斯後的首戰差點演出大逆轉 夢想家收下3連勝

2024/03/31 19:50

夢想家錢肯尼（圖中）帶球上籃球，國王球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG新北國王今在洋將牧倫斯大暴走遭開除後首戰，全場最多落後21分，儘管決勝節一度拚到只差3分，仍欠缺關鍵一擊，福爾摩沙夢想家靠全隊5人得分達雙位數的攻勢，以108：105帶走勝利，也送給對手3連敗。

國王昨晚開除上季拿下年度洋將的牧倫斯，今天由211公分奧帝和206公分的安立奎輪番上陣，頂上禁區戰力缺口，上半場團隊油漆區得分還比對手多拿8分，且全隊投進8顆三分球，上半場打完以61：56領先夢想家。

但下半場的戰況丕變，國王攻守表現失序，單節20投僅5中，只拿13分，還讓夢想家打出多點開花的攻勢，第三節猛灌27分，第四節又打出13：4的開局，將分差擴大至21分。

韌性十足的國王在比賽末段急起直追，靠著曼尼高、林書緯、李愷諺的內外攻勢努力迎頭趕上，加上安尼奎在最後1分鐘的上籃得逞，追到只差3分，但最後反撲未果，夢想家以108：105驚險奪勝。

夢想家全場飆進17顆三分球，洋將麥卡洛拿最高27分，德文馬布爾貢獻24分，忻沃克有20分，吉爾貝克進帳11分，林俊吉13分為本土最佳。

國王有6人得分達雙位數，林書緯的24分最佳，楊敬敏進帳16分，李愷諺有11分，曼尼高拿14分、13籃板，奧帝和安尼奎各13分。

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