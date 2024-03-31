西班牙大師賽》世錦賽封王後陷冠軍荒 駱建佑睽違833天首嚐奪冠滋味

新加坡名將駱建佑睽違833天再度奪冠。（資料照，歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕自2021年勇奪世錦賽金牌後，新加坡名將駱建佑陷入超過2年的冠軍荒，今天在西班牙大師賽冠軍戰以21：11、15：21、22：20鏖戰三局艱辛擊敗法國好手大波波夫（Toma Junior Popov），睽違833天再嚐奪冠滋味。

駱建佑上一次在國際賽和BWF巡迴賽奪冠都在2021年，分別是11月的超級500系列的海洛羽球公開賽和12月的世界錦標賽，自此之後就陷入冠軍荒，2022年印度公開賽、2023年南韓公開賽和2024年泰國大師賽都在決賽鎩羽而歸，加上本次西班牙大師賽，近4年共4度闖進巡迴賽冠軍戰。

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世界排名第11名的駱建佑在西班牙大師賽位列大會第2種子，首輪先是擊敗了台灣好手黃郁豈，並擊敗了法國小波波夫（Christo Popov）闖進16強，之後再陸續擊敗丹麥克里斯多福森（Mads Christophersen）、王子維成功挺進冠軍賽，最終擊敗世界排名第25名的法國好手大波波夫，勇奪本季首冠，值得一提的是2021年世錦賽也是在西班牙所舉辦的，看來西班牙對駱建佑而言算是一大福地。駱建佑奪冠之後，世界積分將漲至69912分，將擠下馬來西亞好手李梓嘉成為世界第10。

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