中職》曾頌恩大巨蛋首轟、猛登7局優質先發 兄弟力抗味全龍奪勝

曾頌恩擊出大巨蛋首轟。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕3月初和讀賣巨人交流賽、開季前2場公辦熱身賽，中信兄弟前3次踏進台北大巨蛋球場，最終結果都是輸球。本季例行賽首戰面對味全龍，兄弟曾頌恩開轟寫下大巨蛋中職首轟歷史，終場則以3:2險勝。

2局下，味全龍隊面對兄弟新洋投猛登，郭嚴文內野安打、劉時豪2出局後敲安，隨後陳品捷的適時安打，幫助龍隊先馳得點。

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兄弟打線面對龍隊先發投手王維中，前4局遭到壓制。5局上，首位打者曾頌恩陽春砲追平，這1轟也幫助曾頌恩留名大巨蛋，是中職例行賽在大巨蛋的首支全壘打。

6局上，面對呂詠臻，中信兄弟又有攻勢，王威晨和陳俊秀連2打席敲安，再靠著陳子豪高飛犧牲打，兄弟取得超前。8局上，王威晨盜壘成功後，陳俊秀接著敲安，也帶回轉隊後首打點，陳俊秀此役單場雙安。

陳俊秀敲出轉戰兄弟首分打點。（記者林正堃攝）

8局下，兄弟推出洋投艾士特後援，他卻在1出局後連續保送代打鄭鎧文和吉力吉撈．鞏冠，李凱威敲安造成滿壘。兄弟換投為謝榮豪，他投出暴投，讓味全追回1分，但後續在劉基鴻內野飛球和郭嚴文飛球被岳政華接殺之下，驚險化解危機。

9局下，兄弟新任守護神吳俊偉2出局後被陳品捷擊出中外野方向二壘安打，張政禹隨後又擊出中外野飛球，岳政華奮力撲接，重播輔助判決後維持原判，再見美技保住勝利。

猛登7局優質先發。（記者林正堃攝）

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