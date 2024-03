NBA》爵士主力前鋒馬卡南肩膀傷勢 本賽季提前關機

馬卡南。(資料照,今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日猶他爵士官方宣布隊內明星前鋒馬卡南(Lauri Maekkanen)因肩膀撞擊傷勢加重,兩周後才會重新複檢,也代表著他本賽季將提前關機。

距離NBA賽季結束僅剩大概兩周時間,考量到爵士隊近況12戰吞下11敗,已經無緣競爭季後附加賽名額,讓隊內球星提早養傷或許是正確選擇,本季馬卡南場均23.2分、8.2籃板雖略低於去年榮獲最佳進步球員賽季,不過他仍是爵士頭號得分手及球隊不可或缺的球員。

請繼續往下閱讀...

本季爵士仍未能翻身,目前戰績僅29勝45敗且吞下8連敗,而因大小傷病而僅出戰55場比賽的馬卡南明年將迎來合約年,絕大數爵士球迷都希望球隊總管安吉(Danny Ainge)能趕快與他續約,馬卡南最後一年的部分保障合約價值為1800萬美元(約台幣5.74億)。

Lauri Markkanen Injury Update:



After experiencing discomfort in his right shoulder following the 3/27 San Antonio game, Jazz forward Lauri Markkanen underwent an MRI on Friday, which revealed he re-aggrivated a previous right shoulder impingement. He will be re-evaluated in two…