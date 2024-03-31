NBA》爵士主力前鋒馬卡南肩膀傷勢 本賽季提前關機

馬卡南。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日猶他爵士官方宣布隊內明星前鋒馬卡南（Lauri Maekkanen）因肩膀撞擊傷勢加重，兩周後才會重新複檢，也代表著他本賽季將提前關機。

距離NBA賽季結束僅剩大概兩周時間，考量到爵士隊近況12戰吞下11敗，已經無緣競爭季後附加賽名額，讓隊內球星提早養傷或許是正確選擇，本季馬卡南場均23.2分、8.2籃板雖略低於去年榮獲最佳進步球員賽季，不過他仍是爵士頭號得分手及球隊不可或缺的球員。

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本季爵士仍未能翻身，目前戰績僅29勝45敗且吞下8連敗，而因大小傷病而僅出戰55場比賽的馬卡南明年將迎來合約年，絕大數爵士球迷都希望球隊總管安吉（Danny Ainge）能趕快與他續約，馬卡南最後一年的部分保障合約價值為1800萬美元（約台幣5.74億）。

Lauri Markkanen Injury Update:



After experiencing discomfort in his right shoulder following the 3/27 San Antonio game, Jazz forward Lauri Markkanen underwent an MRI on Friday, which revealed he re-aggrivated a previous right shoulder impingement. He will be re-evaluated in two… — Utah Jazz （@utahjazz） March 31, 2024

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