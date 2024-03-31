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中職》古林睿煬5局無失分飆9K 統一開幕戰大勝富邦

2024/03/31 20:28

統一獅以9:0大勝富邦悍將。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅古林睿煬先發5局無失分，飆出9次三振，新任開路先鋒林佳緯打出4支安打，以9:0大勝富邦悍將，贏得本季首戰勝利。

古林睿煬。（記者李惠洲攝）

古林睿煬被擊出4支安打，沒有任何保送，只讓富邦上過1次得點圈，單場9次三振是生涯第2多，曾經2次單場10K都是投6局。

富邦由新洋投布藍登先發，一開賽就遭到震撼教育，投出2次四壞球，被林佳緯、陳傑憲、陳重廷和黃勇傳安打攻下4分，統一打了1輪，布藍登投了49球才結束第1局。

布藍登第一局就遇亂流。（記者李惠洲攝）

布藍登第2局一上場又被林佳緯和邱智呈連續安打而退場，紀錄上只投1局，被擊出6支安打失4分，所幸黃保羅登板守住這一局，沒有讓布藍登的失分繼續飆高。

第3局統一陳鏞基、陳重羽連續安打，黃勇傳高飛犧牲打再下一城，第5局又是陳鏞基、陳重安打，黃勇傳高飛犧牲打，這次攻下2分，黃勇傳單場2支高飛犧牲打平聯盟紀錄，林靖凱、林佳緯和林安可安打又得1分，將比數拉開到8:0。

第7局林佳緯擊出單場第4安的三壘打，只差全壘打就達成完全打擊，靠著邱智呈安打跑回統一第9分，邱智呈演出3安猛打賞。

林佳緯單場4安。（記者李惠洲攝）

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