日職》史上罕見！巨人賽前全隊喊聲：我愛台灣（影音）

巨人賽前全隊喊聲「我愛台灣」。（取自讀賣巨人推特）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職讀賣巨人今天以0：5輸給阪神虎，但在賽前的圍圈喊聲時，大城卓三導入「台灣風」，帶領全隊大喊「我愛台灣」引爆話題，巨人貼在官方推特吸引超過20萬查看，引發話題。

巨人軍月初帶全一軍來台灣跟中信兄弟、樂天桃猿打紀念比賽，今天賽前圍圈喊聲更以台灣出擊。大城卓三帶領全隊狂吼，「你好！你好！我愛台灣！我愛台灣！」隨後才切換日文說，「ジャイアンツ魂！（巨人魂）ジャイアンツ魂！（巨人魂）」

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巨人軍的「台灣喊聲」讓後方教練笑得好開心，有不少日本球迷也在巨人官方推特留言「太有趣了」也有不少台灣球迷留言，「你好，我也愛巨人」、「謝謝你們喜歡台灣」

「我愛台灣」是巨人隊來台灣打紀念比賽的梗，當時秋廣優人在英雄舞台狂喊4次「我愛台灣」引發熱議，巨人球團順勢推出多項週邊商品，有T恤、壓克力立牌、毛巾、鑰匙圈、貼紙等商品，並介紹以象徵台灣的藍白紅配色去設計，如今「台灣」更延伸到團隊口號。

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