羽球》依瑟儂確定4度出征五環殿堂 巴黎奧運有望再戰戴資穎

依瑟儂確定4度出征五環殿堂，巴黎奧運有望再戰戴資穎。（資料照合成圖）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕泰國一姐依瑟儂昨日在超級300系列西班牙大師賽封后，勇奪本季首冠，世界排名將狂升3名至第11名，巴黎奧運門票確定入袋，4度出征五環殿堂。

本週女單世界排名前十名沒有變動，台灣「戴博士」戴資穎目前以97036分位居世界第3，南韓球后安洗瑩以112314高居女單第一，中國一姐陳雨菲以100796排名第2，日本山口茜依舊名列第4，5至10名分別是西班牙瑪琳、中國何冰嬌、韓悅、印尼東宗、中國王祉怡和華裔美籍張蓓雯。

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至於女單第11名則是換人當，依瑟儂從第14名躍升至第11名，印度辛度、日本大堀彩和南韓金佳恩的名次都下跌一名，摘下西班牙大師賽亞軍的革通（Supanida Katethong），排名超越日本奧原希望來到第16名，有望搶下泰國在女單項目的第2張門票。

另外，巴黎奧運積分榜方面，戴資穎以92736分位居第4，已經鎖定奧運門票，依瑟儂也升至第11名，和第13名的金佳恩確定取得參加巴黎奧運的資格，南韓在女單項目獲得滿額的2張門票。

值得一提的是，戴資穎有望在巴黎奧運再度與依瑟儂展開經典對決，小戴曾在2021年的東京奧運女單8強戰，以14：21、21：18、21：18後來居上，逆轉擊敗強敵依瑟儂，生涯首度晉級奧運4強，最終拿下生涯首面的奧運銀牌。戴資穎與依瑟儂多拍來回後雙雙奮力救球倒地，成為東京奧運中最經典的畫面之一，兩人的奮戰精神感動許多球迷。依瑟儂輸球後仍聲援小戴，展現運動家風度，同時讓人見證到兩人的好友情。

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