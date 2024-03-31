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MLB》前洋基40號王牌先發狂失6分 大都會主帥受訪分析原因

2024/03/31 21:49

塞維里諾。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前洋基投手塞維里諾（Luis Severino）在轉戰大都會後在今天首次先發但結果並不理想，最終球隊也以7:6落敗，對此他在賽後受訪時也談到對於自己投球表現的看法。

塞維里諾本場比賽主投5局被打12支安打失掉6分全部都為自責分，對此他在賽後受訪時表示:「至少球隊展現了不錯的拚戰精神，今天我投到第五局，他們對我打了非常多安打，其中霍斯金斯（Rhys Hoskins）咬中我的變化球擊出全壘打，我認為今天自己的變化球表現得並不好，需要繼續努力，但速球表現得不錯，我們只需要在今天的投球基礎上繼續努力，並解決其中發生的問題就好。」

塞維里諾在今天88顆的投球中投出67顆好球，但釀酒人打者卻只出現2次揮空，對此大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示:「我認為他今天在投球上多次都沒辦法把球投到自己想要的位置上。在投球經常出現失投的情況下，對手把握了這點成功製造出很多精彩的揮擊。」

而塞維里諾則認為他控球不良可能是天氣的因素，該場比賽進行時球場的風非常大，同時氣溫僅10度，但他仍強調自己不會把天氣當成自己表現不佳的藉口:「我的工作就是上場然後幫助球隊獲勝，所以無論遇到什麼狀況我都必須解決它，而且速度要快。」

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