中職》關鍵再見美技守住勝果！ 岳政華談撲接關鍵（影音）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今晚3:2在大巨蛋擊敗味全龍，本季首勝到手。不過8、9兩局險些翻盤，9局下二壘有人狀況下，中外野手岳政華美技撲接張政禹擊出的平飛球，正式把勝利接進手中。

8局下，兄弟艾士特2度保送又被敲安造成滿壘，謝榮豪暴投讓味全追到1分差。2出局後，岳政華長距離跑動接殺郭嚴文平飛球，守住僅有領先。

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9局下，兄弟新任守護神吳俊偉2出局後被陳品捷擊出中外野方向二壘安打，岳政華試圖接殺卻沒接到，張政禹隨後又擊出中外野飛球，岳政華奮力撲接，重播輔助判決後維持原判，再見美技保住勝利。

岳政華再見接殺。（記者林正堃攝）

岳政華說，其實前一顆很可能有機會接到但未成，在1分就至關重要的狀況下，下一顆又朝他而來，他決定盡全力撲。岳政華說：「8局的飛球落點是在範圍內，9局的平飛球就真的不好判斷，當下決定要撲就不能膽怯，因為也還有隊友在後面補位，所以就盡全力去撲。」

接殺後，龍隊申請電視輔助判決維持原判。岳政華透露，追球時他大約有8成把握能接到，但一開始確實不太確定是否確實接殺，看到重播才安心。

岳政華差一點接殺陳品捷。（記者林正堃攝）

岳政華再見接殺。（記者林正堃攝）

岳政華再見接殺。（記者林正堃攝）

岳政華再見接殺。（記者林正堃攝）

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