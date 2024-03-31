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清晨盃》102歲還在打！ 「老頑童」林友茂連40屆參戰 感受羽球樂趣

2024/03/31 22:43

高齡102歲的老頑童林友茂。（全民羽球發展協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第52屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，吸引眾多羽球愛好者參與，就是賽事組別多元，從老到小，從娛樂到專業，只要熱愛羽球，一定可以找到一個最適合你的組別，即使高齡102歲的「老頑童」林友茂，都能參加祖孫組，感受羽球樂趣。

「我從第12屆參加到現在，已經40屆了，我每一年都拿金牌！」林友茂邊說邊拿起自己掛在胸前的85歲父子女組金牌，他說：「參加清晨盃已經有感情了，我跟你說，清晨盃跟其他比賽不一樣，它有父子女組、夫婦組等，可以一家人一起來參加，吳文達先生創辦這個賽事，真的非常有意義。」

林友茂雖是102歲高齡，仍容光煥發、聲音宏亮，他目前還保持著打羽球的習慣，每周三天，每天兩小時的羽球運動之外，他還透露長壽秘訣，他說：「多運動、多唱歌、跳國標舞、多說好話、存好心、吃虧就是占便宜！」他還不忘打趣補充：「還有多看美女。」

清晨盃創辦人之一吳蔡秀珍，95歲高齡，「自己的健康很重要！」她現在主要的運動習慣是到住家附近的公園健走，偶爾練練氣功，但每年都一定會在清晨盃，拿起球拍參加比賽，她今年與曾孫陳子亦搭檔參加祖孫組，她笑說：「子亦是國手，很認真很厲害，比賽當然就要贏啊！」

清晨盃創辦人之一的吳蔡秀珍與曾孫陳子亦搭檔參賽。（全民羽球發展協會提供）

清晨盃從第一屆的百餘人參加，到如今有超過4700人參加，吳蔡秀珍非常感動，她回想當初與先生吳文達四處找朋友打球，從不會打教到會打，球友越來越多，甚至到日本、韓國，去推廣清晨盃，以及全民運動的觀念，一路走到要如今盛況，她說：「羽球就是輸贏都開心，以自己的能力可以打出很漂亮的球，真的很高興，很有成就感。」

剛在西班牙締造自己在超級300最佳成績八強的陳子亦，今天早上六點才回到台灣，隨即到清晨盃參賽，儘管時差與長途飛行讓他昏昏欲睡，但參加一年一度的清晨盃是最重要的行程，今年還跟「阿祖」吳蔡秀珍搭檔，他笑說：「感謝阿祖Carry我。」

正是因為清晨盃有多元化的分組，才能有那麼多感人的故事，中華民國全民羽球協會理事長吳宜倫強調，清晨盃就是希望能推廣羽球，也希望更多人能一起參與羽球運動，一起讓身體更健康。

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