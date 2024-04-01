晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》「有時會害怕進球場」 曾嘆無法快樂打球的依瑟儂吐心聲

2024/04/01 06:56

依瑟儂傷癒復出後終於奪冠，此冠也有助於提升他的信心。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕泰國女單好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）昨天在超級300系列西班牙羽球大師賽擊敗同樣來自泰國的好手革通（Supanida Katethong）收下睽違638天的冠軍，他的信心也有所提升。

依瑟儂在去年10月因為腳踝傷勢休息一段時間，這位2013年的世界冠軍在傷後就持續掙扎，在連3場比賽於首輪出局後世界排名跌落至第14名，直到昨日奪冠後才一舉向上抬升3名。

依瑟儂坦言，他在先前的心態幾乎是一開始就放棄了，「我在首輪輸球而我的感覺是『為什麼我沒有辦法提升？』我想要能夠更快回來。所以，為什麼？我已經做足了繁重的工作。為什麼我還沒有辦法達到我想要的地方？」

本月超級1000系列全英公開賽時，依瑟儂曾於首輪遭南韓金佳恩橫掃出局，當時他就發文表示自己無法像以前一樣快樂打球。不過在昨日順利奪冠後，依瑟儂的信心也有所提升，他認為自己還沒來到最佳狀態，但他已經有好的開始。「我在打球時享受羽球。有時當你輸球後，你會害怕走進球場，因為你不想要再輸了。但對我來說，我很高興聽從自己決定回歸的想法。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。