羽球》「有時會害怕進球場」 曾嘆無法快樂打球的依瑟儂吐心聲

依瑟儂傷癒復出後終於奪冠，此冠也有助於提升他的信心。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕泰國女單好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）昨天在超級300系列西班牙羽球大師賽擊敗同樣來自泰國的好手革通（Supanida Katethong）收下睽違638天的冠軍，他的信心也有所提升。

依瑟儂在去年10月因為腳踝傷勢休息一段時間，這位2013年的世界冠軍在傷後就持續掙扎，在連3場比賽於首輪出局後世界排名跌落至第14名，直到昨日奪冠後才一舉向上抬升3名。

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依瑟儂坦言，他在先前的心態幾乎是一開始就放棄了，「我在首輪輸球而我的感覺是『為什麼我沒有辦法提升？』我想要能夠更快回來。所以，為什麼？我已經做足了繁重的工作。為什麼我還沒有辦法達到我想要的地方？」

本月超級1000系列全英公開賽時，依瑟儂曾於首輪遭南韓金佳恩橫掃出局，當時他就發文表示自己無法像以前一樣快樂打球。不過在昨日順利奪冠後，依瑟儂的信心也有所提升，他認為自己還沒來到最佳狀態，但他已經有好的開始。「我在打球時享受羽球。有時當你輸球後，你會害怕走進球場，因為你不想要再輸了。但對我來說，我很高興聽從自己決定回歸的想法。」

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