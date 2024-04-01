網球》44歲邁阿密大師賽奪冠破紀錄！印度老將波帕納重返男雙球王

印度老將波帕納寶刀未老，攜手澳洲最佳拍檔艾布登打下邁阿密網賽男雙冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！44歲的印度老將波帕納（Rohan Bopanna）寶刀未老，攜手澳洲最佳拍檔艾布登（Matthew Ebden）打下邁阿密網賽男雙冠軍，不但再度改寫ATP千分等級大師賽最年長贏家紀錄，也將在週一順勢重返世界男雙球王寶座。

3月4日剛過44歲生日的波帕納，今年元月與艾伯登贏得澳洲公開賽，笑擁職業生涯首座大滿貫金盃，也成為史上最老的男雙球王。如今他與戰友又在邁阿密過關斬將，壓軸頂尖對決歷經1小時43分鐘激戰， 8個被破發點搶救7個，決勝搶十又從4 ：6一口氣倒趕6分，終以6：7（3：7）、6：3、10：6大逆轉第2種子克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）／美國地主克拉吉塞克（Austin Krajicek），頭號種子「印澳聯軍」繼去年印第安泉奪冠，第二次贏得大師賽金盃，本季戰績提升至14勝3負，讓原本小跌至男雙2、3名的波帕納／艾布登，又超越暫居龍頭的克拉吉塞克，重新回到第1、2席。

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波帕納去年在印地安泉成為最老的大師賽冠軍，今年則於同屬北美「陽光雙賽」的邁阿密打破自己的紀錄，「太奇妙了。在這些大賽有出色表現，就是我們追求的。我想在千分大師賽和大滿貫取得佳績，保持這記錄並繼續與其他人競爭是件好事。」

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