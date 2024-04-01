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網球》義大利史上第一人！辛納邁阿密大師賽奪冠排名躍居世界第2

2024/04/01 07:05

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！年僅22歲的辛納（Jannik Sinner）底線正手徹底壓制，全場4度破發，僅花1小時14分鐘，就以6：3、6：1橫掃32歲的保加利亞老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），新世代第2種子三度挺進邁阿密網賽男單冠軍戰，總算如願首捧金盃，躍居職業生涯新高排名的世界第二席，也是義大利史上第一人。

「顯然我對這個結果感到非常自豪！」加上2021年、2023 年，辛納第三次登上邁阿密壓軸舞台，也是賽史三度問鼎金盃最年輕的球員，他汲取前兩回決賽失利的慘痛教訓，總算強勢贏得美國南佛羅里達州的決戰，「此行剛開始有點掙扎，我沒有太多時間適應這個球場，所以知道會很艱難。」所幸隨著比賽進行，辛納臨場狀態調整漸入佳境，「感覺越來越好。尤其今天表現真的非常、非常出色。我對自己處理這種情況的方式感到驕傲。一切都不容易，這是很棒的兩週。」

辛納本賽季氣勢如虹，澳洲公開賽拿下首座大滿貫，加上鹿特丹及邁阿密已獲3冠，戰績22勝1負領先群雄，並取代西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）成為全球No.2 ，還締造義國多項歷史紀錄。加上去年多倫多，辛納第2座ATP千分等級大師賽金盃到手，過去還沒同胞前輩能辦到；迄今13座巡迴賽冠軍，也是公開年代義大利之最。「活在當下，過去的就過去。我只能不斷努力提升並享受一切，這是特殊時刻。」辛納說：「你永遠不知道這是否最後一次，所以必須享受這一天。現在新的篇章即將到來，紅土賽季完全不同，就看我如何重新開始。」

至於迪米特洛夫功虧一簣，未能回報去年邁阿密和北京輸球之仇，對戰辛納形成1勝3負，不過他的排名仍將從12上升至第9 ，讓Top10再度有單手反拍球員。

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