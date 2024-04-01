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MLB》首局遭遇亂流後漸入佳境！鄧愷威大聯盟初登板3局飆4K丟3分（影音）

2024/04/01 07:42

鄧愷威。（資料照，取自巨人官方X帳號）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣旅美好手鄧愷威日前被球團拉上大聯盟，今天也迎來大聯盟初登板，面對教士的比賽於3局下半上場中繼，主投3局飆出4次三振，但仍有控球不穩的老毛病，最終失掉3分，終場巨人也以4：13遭教士血洗。

鄧愷威於台灣時間3月30日因右投手傑克森（Luke Jackson）進入15天傷兵名單，被巨人拉上大聯盟，成為台灣本季第一位登上大聯盟的選手，也是史上第17位。儘管當天並沒有出賽機會，但鄧愷威沒有等太久，在今天就迎來初登板。

巨人先發投手傑弗里斯（Daulton Jefferies）今慘遭教士打線打出9支安打，包含2轟，失掉9分有5分自責分，僅投2局就退場，鄧愷威也在3局下登板，迎來大聯盟處女秀。但一上場就接連被保利（Graham Pauley）、梅里爾（Jackson Merrill）接連敲安失掉1分，隨後保送柏格茲（Xander Bogaerts）。

儘管鄧愷威三振小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），再解決柯朗沃斯（Jake Cronenworth），但又遭到馬查多（Manny Machado）二壘安打狙擊再掉2分，接著又保送金河成與普洛法（Jurickson Profar）形成滿壘，鄧愷威回穩後三振掉坎普沙諾（Luis Campusano），結束該半局，但巨人已陷入0：12落後。

不過鄧愷威歷經首局亂流後漸入佳境，4局下續投一開始就先三振保利，該局僅被柏格茲敲出一壘安打。5局下連續抓下2個出局數，面對金河成用一顆93.8英哩伸卡球精準壓在外角低，賞給金和成三振，鄧愷威也結束今天投球任務。最終鄧愷威初登板，投3局用68球，被敲出4支安打，送出3次三振與3次保送失掉3分，防禦率9.00。

教士先發投手金恩（Michael King）今投4局雖飆出6K，但也有7次保送，失掉2分。不過自家打線力挺，全場敲出16支安打，加上牛棚投手阿維拉（Pedro Avila）、松井裕樹與佩洛塔（Wandy Peralta）守成，以13：4血洗巨人。

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