MLB》首局遭遇亂流後漸入佳境！鄧愷威大聯盟初登板3局飆4K丟3分（影音）

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣旅美好手鄧愷威日前被球團拉上大聯盟,今天也迎來大聯盟初登板,面對教士的比賽於3局下半上場中繼,主投3局飆出4次三振,但仍有控球不穩的老毛病,最終失掉3分,終場巨人也以4:13遭教士血洗。

鄧愷威於台灣時間3月30日因右投手傑克森(Luke Jackson)進入15天傷兵名單,被巨人拉上大聯盟,成為台灣本季第一位登上大聯盟的選手,也是史上第17位。儘管當天並沒有出賽機會,但鄧愷威沒有等太久,在今天就迎來初登板。

巨人先發投手傑弗里斯(Daulton Jefferies)今慘遭教士打線打出9支安打,包含2轟,失掉9分有5分自責分,僅投2局就退場,鄧愷威也在3局下登板,迎來大聯盟處女秀。但一上場就接連被保利(Graham Pauley)、梅里爾(Jackson Merrill)接連敲安失掉1分,隨後保送柏格茲(Xander Bogaerts)。

