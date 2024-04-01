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MLB》超強！索托猛打賞9上致勝一擊 洋基開季4連戰橫掃太空人

2024/04/01 07:55

索托。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日靠著強打索托（Juan Soto）在9局上半敲出致勝一擊，終場以4：3拿下勝利，開季4連戰橫掃太空人。

洋基在2上藉由崔維諾（Jose Trevino）的適時安打先馳得點，不過太空人很快還以顏色，3局下半艾圖維（Jose Altuve）夯出左外野陽春砲，本季首轟出爐，雙方戰成1：1平手。

條紋軍4上攻勢再起，柏提（Jon Berti）在得點圈有人時敲安建功，幫助球隊要回領先，5上賈吉（Aaron Judge）擊出高飛犧牲打，洋基再添1分，5局打完時取得3：1領先。

不過太空人也韌性十足，6下一口氣打了8個人次進帳2分，扳成3：3平手。洋基先發右投施密特（Clarke Schmidt）主投5.1局退場，失掉3分、送出5K，太空人法蘭斯（J.P. France）先發5.2局被敲6支安打，失3分責失，兩人都無關勝敗。

雙方帶著3：3僵局進入9局上半，洋基在2出局後展開攻勢，托瑞斯（Gleyber Torres）敲出安打隨即盜上二壘，接著索托把握住當英雄機會掃出左外野安打，帶有1分打點，幫助球隊攻下關鍵超前分。

洋基9下派出終結者霍姆斯（Clay Holmes）關門，雖然上演「劇場」面臨無人出局一二壘有人危機，最終仍有驚無險關門成功。

洋基此戰獲勝功臣索托全場5打數敲3安猛打賞，貢獻1分打點，吞下1次三振，目前打擊率高達0.529，狀態相當火燙。

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