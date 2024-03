MLB》超強！索托猛打賞9上致勝一擊 洋基開季4連戰橫掃太空人

索托。(USA TODAY Sports)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今日靠著強打索托(Juan Soto)在9局上半敲出致勝一擊,終場以4:3拿下勝利,開季4連戰橫掃太空人。

洋基在2上藉由崔維諾(Jose Trevino)的適時安打先馳得點,不過太空人很快還以顏色,3局下半艾圖維(Jose Altuve)夯出左外野陽春砲,本季首轟出爐,雙方戰成1:1平手。

條紋軍4上攻勢再起,柏提(Jon Berti)在得點圈有人時敲安建功,幫助球隊要回領先,5上賈吉(Aaron Judge)擊出高飛犧牲打,洋基再添1分,5局打完時取得3:1領先。

不過太空人也韌性十足,6下一口氣打了8個人次進帳2分,扳成3:3平手。洋基先發右投施密特(Clarke Schmidt)主投5.1局退場,失掉3分、送出5K,太空人法蘭斯(J.P. France)先發5.2局被敲6支安打,失3分責失,兩人都無關勝敗。

雙方帶著3:3僵局進入9局上半,洋基在2出局後展開攻勢,托瑞斯(Gleyber Torres)敲出安打隨即盜上二壘,接著索托把握住當英雄機會掃出左外野安打,帶有1分打點,幫助球隊攻下關鍵超前分。

洋基9下派出終結者霍姆斯(Clay Holmes)關門,雖然上演「劇場」面臨無人出局一二壘有人危機,最終仍有驚無險關門成功。

洋基此戰獲勝功臣索托全場5打數敲3安猛打賞,貢獻1分打點,吞下1次三振,目前打擊率高達0.529,狀態相當火燙。

Juan Soto gives the Yankees the lead with a single off Josh Hader! pic.twitter.com/9RiZiPVZq0