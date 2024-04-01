MLB》道奇、洋基等8隊視察佐佐木朗希 美媒爆來季有望聯手大谷、山本

佐佐木朗希。（資料照，取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒羅德「令和怪物」佐佐木朗希昨天迎來本季首場先發，對上火腿繳出5局7K的好投。根據日媒報導，現場聚集8支大聯盟球隊的球探視察，被點名的隊伍更包含道奇洋基，更有美媒爆料，道奇明年搶下佐佐木朗希已經勢在必行。

《中日體育》報導，22歲的佐佐木朗希昨天本季初登板，在道奇、紅雀、洋基與大都會等8支大聯盟球隊的球探觀察下，投5局被敲出6支安打，奪下7次三振，僅失掉1分，最快球速來到159公里。

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另外，《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）還爆料，有許多球隊總管深信，佐佐木朗希已經計畫在季後與道奇簽約。一位總管透露，「棒球界每隊都想要他，但他根本不可能去道奇以外的地方，我們都心知肚明。」

佐佐木朗希傳出在去年季後想透過入札制度挑戰大聯盟舞台，和羅德球團談約陷入僵局，更被日媒《文春週刊》爆出佐佐木朗希退出球員工會的消息，引發軒然大波。最終佐佐木朗希在1月底完成換約，成為日職12球團中最晚完成換約的選手。

佐佐木朗希仍有望明年就挑戰大聯盟，由於大聯盟自2016年起就設定了海外球員未滿25歲或者職業生涯不滿6年，就只能簽下小聯盟合約的規定。若他季後確定加盟道奇，將有望與大谷翔平與山本由伸聯手。

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