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NBA》小丑帶傷三節大三元 金塊成西部首支季後賽球隊

2024/04/01 08:49

約基奇（Nikola Jokic，15號）三節就繳出大三元帶領金塊獲勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期吞下2連敗的金塊，今天主場面對騎士，終場在一哥「小丑」約基奇（Nikola Jokic）打完三節就繳出大三元成績的帶領下，以130：101輕取騎士，而在贏下這場比賽後，金塊也成為本季西部首支晉級季後賽的球隊。

約基奇在上一戰輸灰狼的比賽中，就被爆出是帶著右手腕傷在打，本場繼續帶傷應戰，打完三節就繳出24分14籃板13助攻的大三元成績，末節進一步推進數據，終場以18投11中的高命中率，繳出26分18籃板16助攻的全能數據。

這是約基奇本賽季第22次大三元，同時也是生涯第128次。對於隊上一哥的全能表現，金塊老將傑克森（Reggie Jackson）稱讚：「他是聯盟中最有天賦的得分好手之一，但他不想要得分，他想傳球、打正確的籃球，這讓他變得非常難防守。」

卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）攻下賽季新高22分，傑克森貢獻19分，波特（Michael Porter Jr.）19分，戈登（Aaron Gordon）則有8分8籃板5助攻。

騎士方面，莫布里（Evan Mobley）攻下23分，艾倫（Jarrett Allen）攻下19分，米契爾（Donovan Mitchell）手感不佳僅攻下13分。

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