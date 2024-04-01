NBA》柯瑞轟33分、K湯關鍵三分彈宰馬刺 火箭同日輸球勝差再拉大

柯瑞。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今客場踢館馬刺，靠著一哥柯瑞（Stephen Curry）轟下全場最高33分，以及K.湯普森（Klay Thompson）決勝節關鍵三分球，以117：113力克馬刺。而追趕在後的火箭同日輸球，中止11連勝之外，雙方勝差也拉開至2場。

此役馬刺在上半場靠著射手奧斯曼（Cedi Osman）9投6中包含3記三分球砍下15分，柯林斯（Zach Collins）11分以及溫班亞馬（Victor Wembanyama）10分帶領下，以60：52領先勇士。

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然而易籃後，馬刺命中率直線下滑，單節命中率僅剩33.3%；反觀勇士D.格林（Draymond Green）單節4投4中拿11分，上半場拿12分的柯瑞也再進帳9分，率隊單節打出37：21攻勢，以89：81逆轉戰局。

不過馬刺在決勝節一度追近至92：96，柯瑞此時再跳出來狂砍12分，原以為勝券在握，但溫班亞馬與奧斯曼又聯手將比分拉近至111：113。但在最後38.1秒，K.湯普森飆進關鍵三分彈，將比分拉開至5分差距，馬刺時間所剩無幾也無力追分，最終讓勇士在自家主場收勝。

柯瑞今天23投12中、三分球15投7中，轟進全場最高33分，率領勇士拿下4連勝。目前西部第10的勇士戰績來到40勝34敗；而緊追在後的火箭今以107：125不敵獨行俠，中止11連勝，和勇士的勝差也拉開至2場。

K.湯普森。（今日美國）

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